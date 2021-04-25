Спершу результати розслідування, тоді – висновки, – президент Чехії про вибухи у Врбетіце
Президент Чехії Мілош Земан вперше виступив зі зверненням щодо вибухів на військовому арсеналі у Врбетіце у 2014 році. Він заявив, що спершу необхідно дочекатися результатів розслідування, а тоді робити певні висновки.
Джерело:Forum 24
Земан зазначив, що повністю довіряє поліції Чехії та Верховній прокуратурі, яка контролює розслідування.
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Президент Чехії про вибухи у Врбетіце та участь у цьому Росії
За словами Земана, якщо участь російської сторони у вибухах підтвердять, тоді Москва повинна буде заплатити за цей терористичний акт.
Однак спершу слід провести розслідування, за результатами якого й робити висновки. Чеський лідер наголосив, що хоче, аби "громадяни були поінформовані про все й ніщо не залишалося в таємниці".
Земан додав, що згідно з доповіддю Служби інформації про безпеку, не було жодних доказів того, що російські агенти перебували в районі Врбетіце. "Однак з цього не випливає, що підозра в їх участі не є серйозною", – додав він.
Політик розповів також, що наразі працюють із 2 версіями причини вибухів. Перша – вони сталися через непрофесійне поводження з вибуховими матеріалами, а друга – була дія іноземної спецслужби.
До слова, президент Чехії висловився щодо справи вперше з моменту її відкриття. Однак він не згадав про подальший дипломатичних відносин з Росією.
Дипломатичний скандал між Росією та Чехією: основне
- 17 квітня прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що офіцери російського ГРУ можуть бути причетними до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. Тоді загинули 2 людей.
- Після цього Чехія видворила 18 російських дипломатів, яких підозрюють в шпигунстві на користь російських спецслужб.
- У відповідь Росія вислала 20 чеських дипломатів. За словами чеської сторони це фактично паралізувало роботу посольства.
- Далі Прага поставила ультиматум – якщо Москва не поверне висланих чеських дипломатів, то чеська сторона зрівняє кількість дипломатів в обох країнах.
- 23 квітня у посольствах Чехії та Росії залишилось по 7 дипломатів.
- Того ж дня Володимир Путін ввів обмеження щодо посольств "недружніх країн".
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