Сначала результаты расследования, тогда – выводы, – президент Чехии о взрывах во Врбетице
Президент Чехии Милош Земан впервые выступил с обращением относительно взрывов на военном арсенале во Врбетице в 2014 году. Он заявил, что сначала необходимо дождаться результатов расследования, а затем делать определенные выводы.
Источник:Forum 24
Земан отметил, что полностью доверяет полиции Чехии и Верховной прокуратуре, которая контролирует расследование.
Читайте также Россия уничтожила отношения, – премьер Чехии
Президент Чехии о взрывах во Врбетице и участии в этом России
По словам Земана, если участие российской стороны во взрывах подтвердят, тогда Москва должна будет заплатить за этот террористический акт.
Однако сначала следует провести расследование, по результатам которого и делать выводы. Чешский лидер подчеркнул, что хочет, чтобы "граждане были проинформированы обо всем и ничто не оставалось в тайне".
Земан добавил, что согласно докладу Службы информации о безопасности, не было никаких доказательств того, что российские агенты находились в районе Врбетице. "Однако из этого не следует, что подозрение в их участии не является серьезным", – добавил он.
Политик рассказал также, что сейчас работают с 2 версиями причины взрывов. Первая – они произошли из-за непрофессионального обращения со взрывчатыми материалами, а вторая – было действие иностранной спецслужбы.
К слову, президент Чехии высказался относительно дела впервые с момента его открытия. Однако он не упомянул о дальнейших дипломатических отношениях с Россией.
Дипломатический скандал между Россией и Чехией: основное
- 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что офицеры российского ГРУ могут быть причастны к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Тогда погибли 2 человека.
- После этого Чехия выдворила 18 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже в пользу российских спецслужб.
- В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов. По словам чешской стороны это фактически парализовало работу посольства.
- Далее Прага поставила ультиматум – если Москва не вернет высланных чешских дипломатов, то чешская сторона уравняет количество дипломатов в обеих странах.
- 23 апреля в посольствах Чехии и России осталось по 7 дипломатов.
- В тот же день Владимир Путин ввел ограничения в отношении посольств "недружественных стран".
Поделиться новостью