Президент Чехии Милош Земан впервые выступил с обращением относительно взрывов на военном арсенале во Врбетице в 2014 году. Он заявил, что сначала необходимо дождаться результатов расследования, а затем делать определенные выводы.

Земан отметил, что полностью доверяет полиции Чехии и Верховной прокуратуре, которая контролирует расследование.

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Президент Чехии о взрывах во Врбетице и участии в этом России

По словам Земана, если участие российской стороны во взрывах подтвердят, тогда Москва должна будет заплатить за этот террористический акт.

Однако сначала следует провести расследование, по результатам которого и делать выводы. Чешский лидер подчеркнул, что хочет, чтобы "граждане были проинформированы обо всем и ничто не оставалось в тайне".

Земан добавил, что согласно докладу Службы информации о безопасности, не было никаких доказательств того, что российские агенты находились в районе Врбетице. "Однако из этого не следует, что подозрение в их участии не является серьезным", – добавил он.

Политик рассказал также, что сейчас работают с 2 версиями причины взрывов. Первая – они произошли из-за непрофессионального обращения со взрывчатыми материалами, а вторая – было действие иностранной спецслужбы.

К слову, президент Чехии высказался относительно дела впервые с момента его открытия. Однако он не упомянул о дальнейших дипломатических отношениях с Россией.

Важно! Президент Чехии Милош Земан – пророссийский политик. Он выступал за закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", ездил в Москву на встречи с главой Кремля, а также критиковал санкции против России.

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