Россия уничтожила отношения, – премьер Чехии
После скандала с высылкой дипломатов, Россия и Чехия договорились оставить в посольствах по 7 дипломатов. Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Россия уничтожила отношения между странами.
Источник:denik.cz
Премьер Чехии в интервью чешскому изданию рассказал об отношениях с Россией после громкого дипломатического скандала. Добавил также, что после ближайшего заседания Европейского совета ждет жесткую реакцию стран ЕС на взрывы во Врбетице.
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Чешский премьер об отношениях с Кремлем
Андрей Бабиш рассказал о роли России в обострении ситуации.
То, что произошло – возмутительно. Россия имела возможность исправить ситуацию, но не воспользовалась ею. Москва разрушила наши отношения, которые сейчас достигли точки замерзания. Чехия заинтересована в справедливых отношениях с Россией как между двумя суверенными государствами,
– сказал Бабиш.
При этом политик объяснил, что только сейчас обнародовали информацию о вероятной причастности России ко взрывам во Врбетице потому, что спецслужбы долгое время искали доказательства и их подтверждение. Однако политик добавил, что на события должны отреагировать в ЕС.
"7 мая состоится Европейский совет, где я обращусь к нашим партнерам, чтобы выразить солидарность. Уверен, что от них будет четкая реакция, и она не ограничится устными заявлениями. Я думаю, что этого ждет не только правительство, но и все граждане Чехии", – заявил премьер.
Коротко о скандале между Россией и Чехией
- 17 апреля чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что офицеры российского ГРУ могут быть причастны ко взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Тогда Чехия выдворила 18 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже в пользу российских спецслужб.
- В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов. По словам чешской стороны это фактически парализовало работу посольства, ведь они сообщили, что в российском посольстве работает практически вдвое больше людей.
- Тогда Чехия поставила ультиматум – если Кремль не вернет высланных чешских дипломатов, то Чехия приравняет количество российских дипломатов в Чехии численности чешских в России.
- 23 апреля в посольствах Чехии и России осталось по 7 дипломатов.
- 23 апреля Путин ввел ограничения касательно посольств "недружественных стран".
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