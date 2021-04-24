После скандала с высылкой дипломатов, Россия и Чехия договорились оставить в посольствах по 7 дипломатов. Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Россия уничтожила отношения между странами.

Премьер Чехии в интервью чешскому изданию рассказал об отношениях с Россией после громкого дипломатического скандала. Добавил также, что после ближайшего заседания Европейского совета ждет жесткую реакцию стран ЕС на взрывы во Врбетице.

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Чешский премьер об отношениях с Кремлем

Андрей Бабиш рассказал о роли России в обострении ситуации.

То, что произошло – возмутительно. Россия имела возможность исправить ситуацию, но не воспользовалась ею. Москва разрушила наши отношения, которые сейчас достигли точки замерзания. Чехия заинтересована в справедливых отношениях с Россией как между двумя суверенными государствами,

– сказал Бабиш.

При этом политик объяснил, что только сейчас обнародовали информацию о вероятной причастности России ко взрывам во Врбетице потому, что спецслужбы долгое время искали доказательства и их подтверждение. Однако политик добавил, что на события должны отреагировать в ЕС.

"7 мая состоится Европейский совет, где я обращусь к нашим партнерам, чтобы выразить солидарность. Уверен, что от них будет четкая реакция, и она не ограничится устными заявлениями. Я думаю, что этого ждет не только правительство, но и все граждане Чехии", – заявил премьер.

Коротко о скандале между Россией и Чехией