Сотрудники Главного разведывательного управления России находились в Болгарии, когда там случилась череда взрывов на военных складах. В результате инцидентов погибли 15 человек.

В течение 2014 года в разных городах Болгарии произошли 4 взрыва на объектах, где производили оружие и боеприпасы. Журналисты установили возможную связь с этими инцидентами и российской разведкой.

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Что случилось в Болгарии

1 октября 2014 года в Горни Лом, что у границы с Сербией, в результате взрывов погибли 15 человек.

21 марта 2015 года в поселке Иганово произошли взрывы на Вазовском машиностроительном заводе "Сопот" – государственном объекте, где производят противотанковые боеприпасы, зенитные ракеты и другое оружие.

Через три недели, 14 апреля, на том же заводе снова прогремели взрывы. Они частично разрушили одну часть большого комплекса. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших и погибших.

Болгарские прокуроры расследовали причину взрывов, но обвинения выдвинули только из-за трагедии в Горни Ломе. Однако уже впоследствии 4 обвиняемых оправдали. Публичной информации о том, что произошло с другими расследованиями, нет.

Как со взрывами связаны россияне

По данным издания, во время взрывов на заводе в Иганово по меньшей мере 6 россиян, которых идентифицировали как агентов ГРУ, регулярно приезжали и уезжали из Болгарии.

Кроме того, данные о полетах и информация с GPS показывает еще одного предполагаемого агента ГРУ, который ехал в Болгарию и выезжал из нее накануне даты взрывов 2014 года.

Это подразделение также связывают с попытками отравления болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, хранилища которого уничтожили взрывами в Чехии. Первое из двух отравлений случилось 28 апреля 2015 года – через две недели после взрыва в Иганово,

- говорится в сообщении.

По данным Bellingcat, гражданин России Владимир Моисеев, использовавший псевдоним "Владимир Попов", путешествовал в Болгарию по меньшей мере четыре раза в 2014 году. В частности в марте, сентябре, ноябре и декабре, а также один раз в 2015 году. Все эти поездки происходили в дни взрывов.

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Кстати, в Черногории также разыскивают Моисеева. Его подозревают в неудачной попытке переворота в 2016 году.

В течение февраля – апреля 2015 года, по меньшей мере 6 других россиян ездили в Болгарию и выезжали из нее. Среди них были:

Денис Сергеев под псевдонимом "Сергей Федотов",

Сергей Лютенков под именем "Сергей Павлов".

Они приезжали в Софию.

Еще один вероятный агент Егор Гордиенко, который использовал псевдоним "Георгий Горшков", прибыл в черноморский город Бургас примерно на третью неделю апреля вместе с Сергеевым.

Присутствие обоих в Болгарии совпало с двумя внезапными и загадочными болезнями, которые едва не убили Гебрева. Издание предполагает, что его отравили химическим оружием "Новичок".

В феврале 2019 года болгарские следователи возобновили расследование по отравлению Гебрева. Тогдашний генпрокурор Сотир Цацаров заявил, что предполагаемый российский разведчик, связанный с отравлением Сергея Скрипаля, находился в Болгарии в апреле 2015 года.

Обратите внимание! Ранее в Болгарии возник скандал с российскими шпионами. 9 марта в Софии задержали 6 человек по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. После этого Болгария выслала 2 российских дипломатов.