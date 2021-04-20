Новый дипломатический скандал: Россия высылает 2 сотрудников посольства Болгарии
Министерство иностранных дел России 20 апреля объявило персонами нон грата 2 сотрудников посольства Болгарии в Москве. Им дали 72 часа, чтобы покинуть российскую территорию.
Источник:МИД России
Посла Болгарии Атанаса Кристина пригласили в МИД России. Там ему вручили ноту министерства об объявлении персонами нон грата 2 дипломатов.
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Россия высылает 2 болгарских дипломатов
Первому секретарю консульской службы Николаю Панайотову и первому секретарю службы по торгово-экономическим вопросам Чавдару Христозову предписано покинуть территорию России в течение 72 часов,
– говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что эта мера является ответом на принятое в марте 2021 года болгарской стороной решение объявить персонами нон грата 2 сотрудников посольства России в Софии.
Скандал с российскими шпионами в Болгарии: основное
- 19 марта в Софии задержали 6 человек по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Среди них была жена одного из военных. Она имеет и белорусское, и российское гражданство.
- 2 болгарских военных передавали тайные данные России через связи в российском посольстве. Фигуранты дела вербовали людей, которые имели доступ к государственной тайне Болгарии и НАТО.
- Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что шпионаж России выходит за пределы понятия "дружба".
- После этого болгарские власти выслали 2 российских дипломатов.
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