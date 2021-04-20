Министерство иностранных дел России 20 апреля объявило персонами нон грата 2 сотрудников посольства Болгарии в Москве. Им дали 72 часа, чтобы покинуть российскую территорию.

Посла Болгарии Атанаса Кристина пригласили в МИД России. Там ему вручили ноту министерства об объявлении персонами нон грата 2 дипломатов.

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Первому секретарю консульской службы Николаю Панайотову и первому секретарю службы по торгово-экономическим вопросам Чавдару Христозову предписано покинуть территорию России в течение 72 часов,

– говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что эта мера является ответом на принятое в марте 2021 года болгарской стороной решение объявить персонами нон грата 2 сотрудников посольства России в Софии.

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