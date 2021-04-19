Боеприпасы со склада в Врбетицах должны были взорваться в Болгарии, – вице-премьер Чехии
Взрыв на складе боеприпасов в Чехии произошедший в октябре 2014 года и к которому, вероятно, причастны российские спецслужбы, должен был быть позже. Боеприпасы планировали взорвать в Болгарии.
Источник:DW
Как утверждает следствие, в их закупке участвовал болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев. Его отравили в 2015 году, но мужчина выжил. Об этом заявил министр внутренних дел Чехии, первый вице-премьер Ян Гамачек.
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СМИ писали, что боеприпасы, которые хранили на складе в Врбетицях, могли предназначаться для поставок в Украину или Сирию. Собеседник "Чешского радио" отметил, что "взорвалось то, что Гебрев уже купил и начал вывозить".
Взрывы в Врбетицях: основное
- Боеприпасы на складах в Врбетицах взорвались 16 октября и 3 декабря 2014 года.
- При первом взрыве погибли два человека. Убытки достигли сотни миллионов крон, а восстановление поврежденных объектов завершили только в октябре 2020 года.
Что этому предшествовало
- В Чехии заявили, что агенты российской военной разведки Александр Мишкин и Анатолий Чепига находились в стране в течение 5 дней до первого взрыва в Врбетицях.
- Более того, русские были на месте взрыва за день до того, как он прогремел. При этом агенты использовали разные имена: Александра Петрова и Руслана Боширова, а впоследствии – Попа Николая и Руслана Табарова.
- Поэтому мужчин объявили в розыск.
- Важно, что Мишкина и Чепигу также подозревают в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 году.
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