Взрыв на складе боеприпасов в Чехии произошедший в октябре 2014 года и к которому, вероятно, причастны российские спецслужбы, должен был быть позже. Боеприпасы планировали взорвать в Болгарии.

Как утверждает следствие, в их закупке участвовал болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев. Его отравили в 2015 году, но мужчина выжил. Об этом заявил министр внутренних дел Чехии, первый вице-премьер Ян Гамачек.

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СМИ писали, что боеприпасы, которые хранили на складе в Врбетицях, могли предназначаться для поставок в Украину или Сирию. Собеседник "Чешского радио" отметил, что "взорвалось то, что Гебрев уже купил и начал вывозить".

Взрывы в Врбетицях: основное

Боеприпасы на складах в Врбетицах взорвались 16 октября и 3 декабря 2014 года.

При первом взрыве погибли два человека. Убытки достигли сотни миллионов крон, а восстановление поврежденных объектов завершили только в октябре 2020 года.

Что этому предшествовало