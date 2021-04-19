Боєприпаси зі складу у Врбетицях мали вибухнути в Болгарії, – віцепрем'єр Чехії
Вибух на складі боєприпасів у Чехії, що стався у жовтні 2014 року та до якого, ймовірно, причетні російські спецслужби, мав бути пізніше. Боєприпаси планували підірвати у Болгарії.
Джерело:DW
Як стверджує слідство, в їх закупівлі брав участь болгарський торговець зброєю Еміліан Гебрев. Його отруїли у 2015 році, але чоловік вижив. Про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії, перший віцепрем'єр Ян Гамачек.
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ЗМІ писали, що боєприпаси, які зберігали на складі у Врбетицях, могли призначатися для поставок в Україну або Сирію. Співрозмовник "Чеського радіо" зазначив, що "вибухнуло те, що Гебрев уже купив і почав вивозити".
Вибухи у Врбетицях: основне
- Боєприпаси на складах у Врбетицях вибухнули 16 жовтня та 3 грудня 2014 року.
- Під час першого вибуху загинули двоє людей. Збитки сягнули сотні мільйонів крон, а відновлення пошкоджених об'єктів завершили тільки в жовтні 2020 року.
Що цьому передувало
- У Чехії заявили, що агенти російської військової розвідки Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга перебували у країні протягом 5 днів до першого вибуху у Врбетицях.
- Ба більше, росіяни були на місці вибуху за день до того, як він прогримів. При цьому агенти використовували різні імена: Олександра Петрова та Руслана Боширова, а згодом – Миколи Попа та Руслана Табарова.
- Тому чоловіків оголосили в розшук.
- Важливо, що Мішкіна та Чепігу також підозрюють в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великій Британії 2018 року.
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