Путин ввел ограничения в отношении посольств "недружественных стран"
Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ "О мерах воздействия на недружественные действия США и других иностранных государств". Документ вводит санкции в отношении дипломатических представительств "недружественных стран".
Источник:пресс-служба Кремля
Детали указа Путина
Соответствующий документ одобрили "в целях безопасности России". Сейчас "недружественными" признали только США.
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Путин ограничил заключение диппредставительствами стран, осуществляющих "недружественные действия", трудовые договоры с физическими лицами на территории России.
Кроме того, он поручил российскому правительству определить список иностранных государств в отношении которых применяют меры воздействия. Вероятно, что совсем скоро, кроме США, в нем окажутся Чехия, Польша, Литва, Латвия и Эстония.
Дипломатические скандалы с участием России
- 15 апреля США заявили, что высылают 10 российских дипломатов. Их заподозрили в сотрудничестве со спецслужбами Москвы.
- Вашингтон поддержала Варшава и заявила о выдворении с территории страны 3 российских представителей.
- В ответ Москва запретила въезд 6 высокопоставленным чиновникам США, и посоветовала американскому послу возвращаться на родину. Кроме того, она выслала 5 польских дипломатов и заявила, что Варшава "подпевает США". Впоследствии Кремль выдворил еще 5 работников польского посольства.
- Российских дипломатов по разным причинам выслали также Чехия, Украина, Словакия и страны Балтии.
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