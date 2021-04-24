Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ "О мерах воздействия на недружественные действия США и других иностранных государств". Документ вводит санкции в отношении дипломатических представительств "недружественных стран".

Детали указа Путина

Соответствующий документ одобрили "в целях безопасности России". Сейчас "недружественными" признали только США.

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Путин ограничил заключение диппредставительствами стран, осуществляющих "недружественные действия", трудовые договоры с физическими лицами на территории России.

Кроме того, он поручил российскому правительству определить список иностранных государств в отношении которых применяют меры воздействия. Вероятно, что совсем скоро, кроме США, в нем окажутся Чехия, Польша, Литва, Латвия и Эстония.

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