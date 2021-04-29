Сенат Чехії схвалив заяву про скаргу на президента
Керівники фракцій верхньої палати парламенту Чехії схвалили заяву щодо конституційної скарги про зраду батьківщини президентом Мілошом Земаном. Напередодні він заявив про відсутність доказів причетності російських спецслужб до вибухів у 2014 році.
Джерело:сенат Чехії
Водночас лідери фракцій не очікують, що подача скарги відбудеться найближчим часом. Про це мовиться у заяві Сенату.
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Не можна очікувати, що остаточне рішення з питання подачі конституційної скарги буде схвалене протягом декількох тижнів,
– наголосили сенатори.
Вони мають намір проконсультуватися з профільними комітетами парламенту, а також з експертами.
Деталі заяви президента
- 25 квітня Земан вперше прокоментував інформацію про причетність російських розвідників до вибухів на складах зброї у Вребітце 2014 році.
- Президент заявив, що спершу необхідно дочекатися результатів розслідування і лише тоді робити певні висновки.
- Згодом главу держави звинуватили у розкритті подробиць слідства і сприянні Росії.
Коротко про скандал між Чехією і Росією
- 17 квітня прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що офіцери російського ГРУ можуть бути причетними до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце. Нагадаємо, внаслідок цього загинуло 2 людей.
- Чехія вислала 18 російських дипломатів, яких запідозрила в шпигунстві на користь російських спецслужб.
- Водночас у відповідь Росія видворила 20 чеських представників.
- Згодом Прага пригрозила, що зрівняє кількість дипломатів, якщо Москва не поверне висланих працівників чеського посольства.
- 23 квітня у посольствах Чехії та Росії залишилось по 7 дипломатів.
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