Керівники фракцій верхньої палати парламенту Чехії схвалили заяву щодо конституційної скарги про зраду батьківщини президентом Мілошом Земаном. Напередодні він заявив про відсутність доказів причетності російських спецслужб до вибухів у 2014 році.

Водночас лідери фракцій не очікують, що подача скарги відбудеться найближчим часом. Про це мовиться у заяві Сенату.

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Не можна очікувати, що остаточне рішення з питання подачі конституційної скарги буде схвалене протягом декількох тижнів,

– наголосили сенатори.

Вони мають намір проконсультуватися з профільними комітетами парламенту, а також з експертами.

Деталі заяви президента

25 квітня Земан вперше прокоментував інформацію про причетність російських розвідників до вибухів на складах зброї у Вребітце 2014 році.

Президент заявив, що спершу необхідно дочекатися результатів розслідування і лише тоді робити певні висновки.

Згодом главу держави звинуватили у розкритті подробиць слідства і сприянні Росії.

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