У Празі 30 квітня відбувся багатотисячний марш проти президента країни Мілоша Земана. Чеського лідера протестувальники звинувачують у державній зраді через його позицію щодо вибуху на чеських складах боєприпасів у 2014 році.

Головний мітинг проходив на Вроцлавській площі у Празі, проте менш масові акції також влаштували в різних містах країни.

Важливо Сенат Чехії схвалив заяву про скаргу на президента

Чому люди вийшли на вулиці

Чеську громадськість обурила позиція президента країни про те, що даних про причетність "російських агентів" до вибуху 2014 року нібито немає. Учасники мітингу через це називали президента "слугою Кремля" і заявляли, що він є "загрозою для нацбезпеки країни".

Протестувальники закликали Верхню палату парламенту висунути Земану звинувачення у держзраді. На їхню думку, його нещодавні заяви щодо Росії сталять під сумнів висновки чеської розвідки та служб безпеки.

Замість того, щоб підтримати власну державу, президент повторює ті самі казки, що й проросійські сайти й російська пропаганда. Його перебування на посаді – це загроза для безпеки нашої республіки,

– заявив один із протестувальників.

Зауважимо, що сенат Чехії вже зазначив, що варіант висунення Земану звинувачення у держзраді розглядається.

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Як минув мітинг

За даними чеських ЗМІ, в мітингу у Празі взяли участь кілька тисяч людей. Учасники перебували в масках і намагалися дотримуватися правил соціального дистанціювання.

Деякі з них тримали плакати з гаслами "Земан – зрадник" і "Ми не Росія, ми не товар". Також учасники розгорнули український та білоруський прапори.

Цікаво! Як повідомляє "Радіо Свобода", це зробили учасники активістської групи "Капутін", які з 2014 року влаштовують у Чехії різні акції протесту проти російського впливу в Європі.

Що цьому передувало

Нові дані чеської розвідки, які свідчать про можливу причетність Росії до вибухів 2014 року , призвели до дипломатичного скандалу між обома країнами та взаємної висилки дипломатів.

, призвели до дипломатичного скандалу між обома країнами та взаємної висилки дипломатів. 22 квітня Сенат Чехії підтримав резолюцію, в якій назвав вибухи "актом державного тероризму проти одної держави ЄС, а отже, і проти всього ЄС".