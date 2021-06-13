Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Накануне он дал интервью изданию Sky News.

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По словам главы британского внешнеполитического ведомства, нужно адаптироваться к новым угрозам, с которыми сталкивается страна.

Мы будем делать это, совершенно четко давая понять России и другим враждебным государствам, что заставим платить за злонамеренные действия,

– подчеркнул Рааб.

И добавил, что при этом Великобритания будет призывать их нести ответственность за агрессию. В то же время всегда есть возможность к дипломатическому диалогу.

Однако лишь при условии, что другая сторона готова демонстрировать лучшую манеру поведения, подытожил британский министр иностранных дел.

Россия – угроза № 1

В конце мая британский министр обороны Бен Уоллес выступил с заявлением в отношении России. Он назвал ее угрозой № 1 для Великобритании.

Политик, в частности, обратил внимание на то, что российские подводные лодки "кружат вдоль всего побережья" Соединенного Королевства.

По его словам, раньше они плавали в Ла-Манше и Северном море, а теперь осмелились заходить в акваторию Ирландского моря, чего не было уже "очень давно".

Справка. В новой стратегии оборонной и внешней политики Великобритании именно Россия указана как самая серьезная угроза безопасности страны.