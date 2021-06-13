Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G7. В совместном заявлении лидеры Большой семерки подтвердили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Важно Заставим заплатить, – Великобритания предупредила Россию об ответе на агрессию
В то же время политики призвали Россию снизить напряженность и действовать согласно своим международным обязательствам.
Мы придерживаемся твердой мысли, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником. Россия должна вывести войска и технику от восточной границы Украины и с Крымского полуострова,
– говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры G7 призвали Россию остановить дестабилизирующее поведение. Ранее представители ЕС в ОБСЕ отвергли российский нарратив о якобы "внутреннем" характере конфликта на востоке Украины. РФ является стороной этого конфликта, а не "посредником".
Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в этом контексте политики договорились активизировать борьбу с дезинформацией и киберпреступностью, особенно с хакерской деятельностью с применением вирусов-вымогателей.
Саммит G7: последние новости
- 11 июня в Великобритании стартовал саммит Большой семерки. В нем традиционно приняли участие главы США, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии.
- Также во встрече принимают участие "страны-гости": Австралия, Индия, Южная Корея и Южно-Африканская республика.
- Премьер Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что встреча "Большой семерки" должна восстановить евроатлантическое единство и сотрудничество в решении глобальных проблем.