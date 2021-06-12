Зокрема, не можна допустити, аби пандемія ще більше поглибила прірву між багатими та бідними країнами. Мовиться як про ситуацію власне в межах країн, так і між ними.

До теми Натхненні 1941 роком: Байден і Джонсон підписали важливу геополітичну угоду

G7 пожертвують 1 мільярд доз вакцин

У перший день саміту "Великої сімки" лідери найбільш розвинених промислових країн світу погодились на амбітну мету – пожертвувати 1 мільярд доз вакцин від коронавірусу країнам з малим та середнім рівнем достатку. Британський уряд пообіцяв подарувати іншим країнам принаймні 100 мільйонів доз вакцин.

Меркель відвідає Білий дім

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель відвідає Білий дім 15 липня. Переговори між Байденом та Меркель підтвердять глибокі двосторонні зв'язки між двома країнами. Лідери обговорять співпрацю у розв'язанні широкого спектра спільних викликів.

Есмінець США почав проходження до Чорного моря

Ракетний есмінець Сполучених Штатів почав проходження до Чорного моря. Корабель проведе діяльність з морської безпеки у регіоні. У червні у районі Чорного моря відбувається навчання НАТО, на літо заплановані українсько-американські навчання, у яких візьмуть участь деякі інші країни НАТО.

Зверніть увагу Американський есмінець USS Laboon прямує до Чорного моря

Збірна України гратиме з гаслом "Героям слава"

Збірна України з футболу гратиме на чемпіонаті Європи у формі, на якій будуть зображені контури України з півостровом Кримом. Щодо напису "Героям слава", який УЄФА вимагало прибрати з форми, було досягнуто компромісного рішення.

Повний випуск програми "Голос Америки" за 11 червня: дивіться відео