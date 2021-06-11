Про укладання документу домовилися глава Білого дому Джо Байден та керівник британського уряду Борис Джонсон. Навіть попри те, що раніше політичні та особисті відносини між ними не були теплими.

Нагадаємо, 9 червня Байден прибув у Велику Британію: перші заяви президента США у Європі

Нова Атлантична хартія: що це за документ і чому він важливий

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і президент США Джо Байден спілкувалися 10 червня. Приватна розмова тривала не більше 10 хвилин, далі до неї долучилися радники політиків.

За підсумками розмови очільники країн підписали оновлений варіант Атлантичної хартії.

Вперше цей документ з'явився у 1941 році, його підписали визначні історичні постаті – президент США Франклін Рузвельт і прем'єр Об'єднаного Королівства Вінстон Черчилль. Цю хартію підписували для перемоги у Другій світовій війні та подолання її наслідків.

Нова ж з'явилася на тлі світової кризи через пандемію COVID-19. І засвідчила намір Байдена і Джонсона виділити значення своїх країн як головних світових лідерів.

Водночас обидва лідери пообіцяли "тісно співпрацювати з усіма, хто поділяє демократичні цінності", і протидіяти "тим, хто прагне підірвати наші союзи та інститути".



Байден і Джонсон пішли слідом Рузвельта та Черчилля / Фото Fox Photos

Хартія містить 8 пунктів – зобов'язання спільної праці у царинах зміни клімату, науки й технологій, НАТО, протистояння дезінформації тощо. Головне ж – декларація прагнення до побудови "мирного і квітучого майбутнього".

Ми маємо бути впевненими, що демократії, починаючи з наших, можуть протистояти найважливішим викликам часу. Ми будемо боротися з несправедливістю й нерівністю, і захищати гідність та права людини,

– мовиться у новій Атлантичній хартії.

Окремо Об'єднане Королівство і США "підтвердили спільну відповідальність за підтримання колективної оборони та міжнародної стабільності" і – протистояння загрозам у кіберпросторі.

Що цікаво, Байден колись називав Джонсона "емоційною копією Трампа".

Однак під час зустрічі 10 червня розмова його з британським прем'єром була "у теплих тонах".

Хоча – Байден дозволив собі покритикувати Brexit і висловити стурбованість долею Північної Ірландії.

Байден, нагадаємо, перебуває у Європі з першим закордонним офіційним візитом. Він візьме участь у низці міжнародних заходів, а також зустрінеться з главою Кремля Путіним (16 червня у Швейцарії).

Тим часом Товарообіг між Великою Британією та Україною зріс на більш ніж 40% за рік