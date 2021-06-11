Про укладання документу домовилися глава Білого дому Джо Байден та керівник британського уряду Борис Джонсон. Навіть попри те, що раніше політичні та особисті відносини між ними не були теплими.
Нагадаємо, 9 червня Байден прибув у Велику Британію: перші заяви президента США у Європі
Нова Атлантична хартія: що це за документ і чому він важливий
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і президент США Джо Байден спілкувалися 10 червня. Приватна розмова тривала не більше 10 хвилин, далі до неї долучилися радники політиків.
За підсумками розмови очільники країн підписали оновлений варіант Атлантичної хартії.
- Вперше цей документ з'явився у 1941 році, його підписали визначні історичні постаті – президент США Франклін Рузвельт і прем'єр Об'єднаного Королівства Вінстон Черчилль. Цю хартію підписували для перемоги у Другій світовій війні та подолання її наслідків.
- Нова ж з'явилася на тлі світової кризи через пандемію COVID-19. І засвідчила намір Байдена і Джонсона виділити значення своїх країн як головних світових лідерів.
Водночас обидва лідери пообіцяли "тісно співпрацювати з усіма, хто поділяє демократичні цінності", і протидіяти "тим, хто прагне підірвати наші союзи та інститути".
Байден і Джонсон пішли слідом Рузвельта та Черчилля / Фото Fox Photos
Хартія містить 8 пунктів – зобов'язання спільної праці у царинах зміни клімату, науки й технологій, НАТО, протистояння дезінформації тощо. Головне ж – декларація прагнення до побудови "мирного і квітучого майбутнього".
Ми маємо бути впевненими, що демократії, починаючи з наших, можуть протистояти найважливішим викликам часу. Ми будемо боротися з несправедливістю й нерівністю, і захищати гідність та права людини,
– мовиться у новій Атлантичній хартії.
Окремо Об'єднане Королівство і США "підтвердили спільну відповідальність за підтримання колективної оборони та міжнародної стабільності" і – протистояння загрозам у кіберпросторі.
Байден, нагадаємо, перебуває у Європі з першим закордонним офіційним візитом. Він візьме участь у низці міжнародних заходів, а також зустрінеться з главою Кремля Путіним (16 червня у Швейцарії).
Тим часом Товарообіг між Великою Британією та Україною зріс на більш ніж 40% за рік