Офицер ВСУ Юрий Кочевенко, который находится в зоне проведения ООС, заявил, что ситуация довольно резко активизировалась. Об этом он сообщил в эфире государственного телевизионного канала "Рада".
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Коварный, циничный, гадкий обстрел детского сада. Три женщины контужены, им оказана медицинская помощь. После этого случая наши военные готовы зубами рвать эту мразь, которая по детям стреляет,
– подчеркнул защитник Украины.
Юрий Кочевенко рассказал, что первыми на месте происшествия оказались военнослужащие Вооруженных сил Украины, а именно наши боевые медики, которые обеспечили эвакуацию и детей, и раненых.
Враг устраивает провокации
Однако, по его словам, враг не ограничился этим преступлением. На нескольких направлениях произошли провокации. В районе Горловки оккупанты применили противотанковые ракеты по нашим позициям.
Вооруженные силы находятся максимально в боевой готовности, но на провокации пока не отвечают. Мы готовы выполнить любые поставленные государством боевые задачи,
– добавил офицер ВСУ.
Оккупанты обстреляли детсад
- Оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская на Луганщине. Из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 миллиметра враг выпустил 32 снаряда.
- Наемники России атаковали здание детского сада, где в это время находились несовершеннолетние. К счастью, среди малышей пострадавших нет, но трое работников заведения подверглись контузии.
- Пророссийские боевики также обстреляли и железнодорожную станцию Кондрашевская-Новая. Снаряды прилетели в локомотивное депо. Люди не пострадали, но атака повредила тепловоз.