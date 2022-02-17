Офицер ВСУ Юрий Кочевенко, который находится в зоне проведения ООС, заявил, что ситуация довольно резко активизировалась. Об этом он сообщил в эфире государственного телевизионного канала "Рада".

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Коварный, циничный, гадкий обстрел детского сада. Три женщины контужены, им оказана медицинская помощь. После этого случая наши военные готовы зубами рвать эту мразь, которая по детям стреляет,

– подчеркнул защитник Украины.

Юрий Кочевенко рассказал, что первыми на месте происшествия оказались военнослужащие Вооруженных сил Украины, а именно наши боевые медики, которые обеспечили эвакуацию и детей, и раненых.

Враг устраивает провокации

Однако, по его словам, враг не ограничился этим преступлением. На нескольких направлениях произошли провокации. В районе Горловки оккупанты применили противотанковые ракеты по нашим позициям.

Вооруженные силы находятся максимально в боевой готовности, но на провокации пока не отвечают. Мы готовы выполнить любые поставленные государством боевые задачи,

– добавил офицер ВСУ.

Обратите внимание! Местных жителей на Донбассе призвали не выходить на улицу, находиться в помещениях и вблизи укрытий. Ведь существует большая вероятность повторных обстрелов.

Оккупанты обстреляли детсад

Оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская на Луганщине. Из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 миллиметра враг выпустил 32 снаряда.

Наемники России атаковали здание детского сада, где в это время находились несовершеннолетние. К счастью, среди малышей пострадавших нет, но трое работников заведения подверглись контузии.

Пророссийские боевики также обстреляли и железнодорожную станцию Кондрашевская-Новая. Снаряды прилетели в локомотивное депо. Люди не пострадали, но атака повредила тепловоз.

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