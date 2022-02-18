Генерал-лейтенант Александр Павлюк прокомментировал обострение на Донбассе 17 февраля. В частности – обстрелы объектов в поселке Станица Луганская.
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Боевики открыли огонь в сторону Станицы Луганской
Утром боевики выпустили 32 снаряда в сторону жилых кварталов Станицы Луганской. Попали, в частности, в детский сад. На тот момент в дошкольном учреждении находились 20 детей. Обломки разлетелись по помещению. Воспитанники не пострадали, но травмировались работники. Впоследствии под обстрел попала железнодорожная станция Кондрашевская-новая.
Почему военные не применили Bayraktar в ответ
Павлюк объяснил, что ВСУ отвечали на обстрелы российско-оккупационных войск. Ведь существовала угроза жизни и здоровью военных и мирных жителей. Впрочем, при этом они не применили мощные дроны Bayraktar.
Сейчас погода не позволяет использовать беспилотные летательные аппараты. Прежде всего – погода,
– ответил генерал-лейтенант.
Беспилотники Bayraktar на Донбассе: что известно
- Bayraktar TB2 – это турецкий ударный беспилотник нового поколения. ВСУ впервые применили их в конце октября 2021 года, чтобы заставить оккупантов прекратить смертельные атаки.
- Позже в Генштабе ВСУ объяснили, что Bayraktar смогут применить снова. Впрочем, будут делать это только в случаях, когда будет существовать угроза для жизни украинских защитников.
Почему Bayraktar – это "страшный сон" для оккупантов: смотрите видео