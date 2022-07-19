Соответствующее заявление сделал генеральный директор турецкой компании Халюк Байрактар. Это произошло 18 июля во время интервью американскому телеканалу.
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Bayraktar не будет продавать беспилотники россии
Ведущая спросила Халюка Байрактара, может ли компания продавать россии легендарные беспилотники Bayraktar.
Мы никогда этого не делали и не сделаем. Потому что мы поддерживаем Украину, поддерживаем ее суверенитет, ее борьбу за независимость,
– заверил Байрактор.
Гендиректор компании также пояснил, что у Турции и Украины стратегический уровень отношений, особенно в аэрокосмической и оборонной отрасли.
"Речь идет о годах усилий. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также закупаем у Украины турбинные двигатели для беспилотников", – объяснил Халюк Байрактар.
Он добавил, что они построили с Украиной такие отношения, которые дают преимущества обеим странам.
Кратко о беспилотниках от Bayraktar
- В Офисе Президента заявили, что беспилотник Bayraktar, деньги на который собирали в Литве, уже прибыл в Украину. Известно, что компания-производитель расчувствовалась от такой сплоченности людей в Литве и решила подарить беспилотник нашему государству. Собравшиеся в Литве деньги в Bayraktar призвали потратить на другие нужды Украины.
- Впоследствии о сборе денег на три беспилотника Bayraktar заявил волонтер и ведущий Сергей Притула. Украинцы за 3 сутки собрали 600 миллионов гривен, вместо нужных 500.
- После этого компания Bayraktar снова заявила, что подарит Украине 3 беспилотника. Деньги, собранные Притулой, посоветовала направить помощь в борьбе народа Украины.
- 28 июня о сборе на беспилотник заявил польский журналист Славомир Сераковский. Меньше чем за 2 недели в рамках кампании удалось собрать уже 9 миллионов злотых из нужных 22,5 миллиона злотых. К инициативе присоединился польский режиссер Агнешка Голланд .
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