Соответствующее заявление сделал генеральный директор турецкой компании Халюк Байрактар. Это произошло 18 июля во время интервью американскому телеканалу.

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Bayraktar не будет продавать беспилотники россии

Ведущая спросила Халюка Байрактара, может ли компания продавать россии легендарные беспилотники Bayraktar.

Мы никогда этого не делали и не сделаем. Потому что мы поддерживаем Украину, поддерживаем ее суверенитет, ее борьбу за независимость,

– заверил Байрактор.

Гендиректор компании также пояснил, что у Турции и Украины стратегический уровень отношений, особенно в аэрокосмической и оборонной отрасли.

"Речь идет о годах усилий. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также закупаем у Украины турбинные двигатели для беспилотников", – объяснил Халюк Байрактар.

Он добавил, что они построили с Украиной такие отношения, которые дают преимущества обеим странам.

Кратко о беспилотниках от Bayraktar

В Офисе Президента заявили, что беспилотник Bayraktar, деньги на который собирали в Литве, уже прибыл в Украину. Известно, что компания-производитель расчувствовалась от такой сплоченности людей в Литве и решила подарить беспилотник нашему государству. Собравшиеся в Литве деньги в Bayraktar призвали потратить на другие нужды Украины.

Впоследствии о сборе денег на три беспилотника Bayraktar заявил волонтер и ведущий Сергей Притула. Украинцы за 3 сутки собрали 600 миллионов гривен, вместо нужных 500.

После этого компания Bayraktar снова заявила, что подарит Украине 3 беспилотника. Деньги, собранные Притулой, посоветовала направить помощь в борьбе народа Украины.

28 июня о сборе на беспилотник заявил польский журналист Славомир Сераковский. Меньше чем за 2 недели в рамках кампании удалось собрать уже 9 миллионов злотых из нужных 22,5 миллиона злотых. К инициативе присоединился польский режиссер Агнешка Голланд .

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