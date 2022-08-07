Однак те, що війна не закінчиться у 2022 році – це факт. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Бойові дії за незалежність України триватимуть у 2023 році

Визволення тимчасово окупованого півострова Крим – завдання ЗСУ на 2023 рік. Найбільш оптимістичний варіант полягає у звільнення материкової частини України до кінця 2022 року. Це при найбільш сприятливих умовах, які можуть скластися у зоні бойових дій,

– сказав Коваленко.

На переконання Коваленка, прогнози про те, що війна може затягнутися на десятиліття, значно перебільшені. Але коли ми говоримо про бойові дії у 2022 та 2023 роках, то це вже декілька років. Тож формулювання "війна триватиме роками" є коректним. Ба більше, війна з росією розпочалася у далекому 2014 році, однак велася у гібридному форматі.

росія виснажиться

Військово-політичний оглядач підкреслив, що формат повномасштабної війни дозволяє виснажити ворога.

Сьогодні ми маємо постійне забезпечення від наших міжнародних партнерів – зброєю, боєприпасами, технікою. У свою чергу, росія зменшує свої можливості по використанню тих чи інших типів озброєння. Ми бачимо це по техніці, ракетному озброєнню, авіації тощо,

– зауважив він.

Як наслідок, за деякий час росії буде дуже важко утримувати захоплені території. Про наступ навіть не мовиться. Надалі росії не вистачатиме ресурсів – як людських, так і технічних. Річ у тім, що техніку потрібно забезпечувати професійними вузькоспеціалізованими фахівцями, аби вона працювала. Коваленко наголошує, що дефіцит людського ресурсу буде все більше даватися в знаки.

Так, війна не закінчиться у 2022 році. Але 2023 рік, вірогідно, стане початком кінця цієї "другої армії світу", яка не зможе утримувати свої так звані "сакральні" території – такою вона вважає тимчасово окуповану територію Криму,

– підсумував він.

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