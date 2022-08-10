Такое мнение 24 каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он отметил, что во многих направлениях российские подразделения истощены.

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На Изюмском направлении появляется возможность для контрнаступления

Военный эксперт отметил, что, в частности, на Харьковском и Изюмском направлениях, подразделения оккупантов истощены и просят о ротации и доукомплектации.

Кроме того, ВСУ смогли переломить ситуацию на фронте, и теперь могут навязывать врагу свой сценарий ведения боевых действий. Учитывая это, россиянам постоянно приходится перекидывать подразделения с одного направления на другое. Например, из Изюмского – на юг и наоборот.

Для украинских сил появляются возможности в Изюмском направлении. И это становится заметно, как там осторожно откусывают по кусочку украинской земли, которая была временно оккупирована, и отодвигают позиции врага.

– сказал Мусиенко.

Он также подчеркнул, что таким образом ВСУ заставляют россиян "латать" дыры по всей линии фронта и еще больше утомляют войска врага.

Незначительные успехи у россиян есть только на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Мусиенко добавил, что единственные направления, где у россии есть успехи – это Авдеевское и Бахмутское. Но они очень незначительны.

"Если посмотрим свежеобнародованную информацию британской разведки, на 10 километров по фронту только продвинулись российские войска за предыдущий месяц. Это месяц. То есть это не такой прорыв, как, например, в мае или июне", – подчеркнул военный эксперт.

Александр Мусиенко рассказал о том, на каком направлении ВСУ могли бы контрнаступать: смотрите видео

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