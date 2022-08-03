Об этом заявил 24 каналу военный эксперт Олег Жданов. В то же время он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины могут пойти там в контрнаступление.

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"Жеста доброй воли" не будет

Жданов считает, что "жеста доброй воли" со стороны российских захватчиков на Изюмском направлении не будет.

Я думаю, что не стоит ждать там,

– заявил он.

В то же время, эксперт не исключает, что ВСУ могут пойти в контрнаступление на Изюмском направлении, если группировка российских войск там повернется к нам спиной.

Однако, по его мнению, россияне все же не столь глупы, чтобы просто отвлечься от наших войск и уйти в другую сторону. Поэтому они, вероятнее всего, будут защищать Изюм, а возможно даже предпримут попытки наступления на Славянск.

Жданов о возможности контрнаступления ВСУ на Изюмском направлении: смотрите видео

Какая может быть стратегия у россиян

Жданов рассказал, что оккупанты сейчас пытаются немного разбрасывать войска по территории Украины. Основные свои усилия они сосредотачивают в направлении Песков и Авдеевки Донецкой области.

Это линия обороны, которая строилась с 2014 года. Она практически вся залита бетоном. Она очень сильно укреплена и, кстати, стоит с первого дня войны, – заметил эксперт.

Он добавил, что это единственная возможность россиян прорвать нашу оборону и затем идти захватывать Донецкую область.

Кстати говоря! Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал, что наши ВСУ постоянно наращивают свои силы на Харьковщине, чтобы держать позиции и отвоевывать временно оккупированные территории. Однако угроза ракетных обстрелов по-прежнему остается.

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россия пытается захватить все больше территории Украины. Ее следующей целью является город Бахмут. Также россияне вели штурмовые действия в направлении поселка Пески и для них они стали провальными.

На Харьковском направлении оккупанты пытались продвинуться в направлении Гусаровки. Успехов у русских захватчиков не было и, получив жесткий отпор, отошли.

Оккупанты начали перебрасывание своих войск по территории Украины. Американский Институт изучения войны считает, что из-за этого Вооруженные Силы Украины могут начать контрнаступление на Харьковщине.

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