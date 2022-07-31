Так, россияне получили жесткий отпор и отошли. Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Кроме того, оккупанты осуществляли огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Дуванка, Уды, Дементиевка, Петровка, Прудянка, Питомник, Пришиб, Пушкарное, Русские Тишки, Протопоповка, Верхняя Роганка, Коробочкино, Борщевая, Лозовая, Слатино и Сосновка.

россияне нанесли авиаудар неподалеку от Старого Салтова.