Так, росіяни отримали жорстку відсіч та відійшли. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

До речі Потужна атака на Миколаїв та провокація з обстрілом ворожого флоту: головне за 158 день війни

Загарбники обстрілюють Харківщину

Крім того, окупанти здійснювали вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Дуванка, Уди, Дементіївка, Петрівка, Прудянка, Питомник, Пришиб, Пушкарне, Руські Тишки, Протопопівка, Верхня Роганка, Коробочкине, Борщова, Старий Салтів, Руська Лозова, Слатине та Соснівка.

росіяни завдали авіаудару неподалік Старого Салтова.