Пресслужба Харківської обласної прокуратури повідомила, що розпочали досудове розслідування. Його проводять за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Тіла вбитих виявили 22 квітня 2022 року. Тоді село звільнили від російських окупантів. Закатованих та спалених чоловіка й жінку виявили у підвалі одного з будинків.

Встановлено, що під час окупації російські військовослужбовці катували чоловіка та жінку. Після цього окупанти спалили їх тіла,

– мовиться у повідомленні.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури наголосила, що досудове розслідування здійснюють слідчі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області. Надалі провадження передадуть до Управління СБУ в Харківській області.

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