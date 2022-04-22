Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры сообщила, что начали досудебное расследование. Его проводят по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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Тела убитых были обнаружены 22 апреля 2022 года. Тогда село освободили от русских оккупантов. Замученных и сожженных мужчину и женщину обнаружили в подвале одного из домов.

Установлено, что во время оккупации российские военнослужащие пытали мужчину и женщину. После этого оккупанты сожгли их тела,

– говорится в сообщении.

Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры подчеркнула, что досудебное расследование проводят следователи Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области. В дальнейшем производство передадут в Управление СБУ в Харьковской области.

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