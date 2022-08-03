Про це заявив 24 каналу військовий експерт Олег Жданов. Водночас він наголосив, що Збройні Сили України можуть піти там у контрнаступ.

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"Жесту доброї волі" не буде

Жданов вважає, що "жесту доброї волі" з боку російських загарбників на Ізюмському напрямку не буде.

Я думаю, що не варто чекати там,

– заявив він.

Водночас експерт не виключає, що ЗСУ можуть піти у контрнаступ на Ізюмському напрямку, якщо угруповання російських військ там повернеться до нас спиною.

Однак, на його думку, росіяни все ж не настільки дурні, щоб просто відвернутися від наших військ і піти в інший бік. Тому вони, найімовірніше, будуть обороняти Ізюм, а можливо навіть здійснять спроби наступу на Слов'янськ.

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Яка може бути стратегія у росіян

Жданов розповів, що окупанти зараз намагаються трохи розкидати війська територією України. Основні свої зусилля вони зосереджують у напрямку Пісків та Авдіївки на Донеччині.

Це лінія оборони, яка будувалася ще з 2014 року. Вона фактично вся залита бетоном. Вона дуже сильно укріплена і, до речі, вона стоїть з першого дня війни, – зауважив експерт.

Він додав, що це єдина можливість росіян, аби прорвати нашу оборону й потім іти захоплювати Донецьку область.

До речі! Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сказав, що наші ЗСУ постійно нарощують свої сили на Харківщині, щоб тримати позиції і відвойовувати тимчасово окуповані території. Проте загроза ракетних обстрілів досі залишається.

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росія намагається захопити все більше території України. Її наступною ціллю є місто Бахмут. Також росіяни вели штурмові дії в напрямку селища Піски та для них вони стали провальними.

На Харківському напрямку окупанти намагалися просунутися в напрямку Гусарівки. Успіхів російські загарбники не мали й, отримавши жорстку відсіч, відійшли.

Окупанти почали перекидання своїх військ по території України. Американський Інститут вивчення війни вважає, що через це Збройні Сили України можуть почати контрнаступ на Харківщині.

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