Про це заявив 24 каналу військовий експерт Олег Жданов. Водночас він наголосив, що Збройні Сили України можуть піти там у контрнаступ.
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"Жесту доброї волі" не буде
Жданов вважає, що "жесту доброї волі" з боку російських загарбників на Ізюмському напрямку не буде.
Я думаю, що не варто чекати там,
– заявив він.
Водночас експерт не виключає, що ЗСУ можуть піти у контрнаступ на Ізюмському напрямку, якщо угруповання російських військ там повернеться до нас спиною.
Однак, на його думку, росіяни все ж не настільки дурні, щоб просто відвернутися від наших військ і піти в інший бік. Тому вони, найімовірніше, будуть обороняти Ізюм, а можливо навіть здійснять спроби наступу на Слов'янськ.
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Яка може бути стратегія у росіян
Жданов розповів, що окупанти зараз намагаються трохи розкидати війська територією України. Основні свої зусилля вони зосереджують у напрямку Пісків та Авдіївки на Донеччині.
Це лінія оборони, яка будувалася ще з 2014 року. Вона фактично вся залита бетоном. Вона дуже сильно укріплена і, до речі, вона стоїть з першого дня війни, – зауважив експерт.
Він додав, що це єдина можливість росіян, аби прорвати нашу оборону й потім іти захоплювати Донецьку область.
Більше про ситуацію на Сході
- росія намагається захопити все більше території України. Її наступною ціллю є місто Бахмут. Також росіяни вели штурмові дії в напрямку селища Піски та для них вони стали провальними.
- На Харківському напрямку окупанти намагалися просунутися в напрямку Гусарівки. Успіхів російські загарбники не мали й, отримавши жорстку відсіч, відійшли.
- Окупанти почали перекидання своїх військ по території України. Американський Інститут вивчення війни вважає, що через це Збройні Сили України можуть почати контрнаступ на Харківщині.
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