История с сирийскими добровольцами может оказаться такой же, как была со 100 тысячами северокорейских наемников . Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В ВСУ появляются возможности, – военный эксперт назвал еще одно направление для контрнаступления

Он считает, что если сирийские наемники действительно приедут воевать против Украины, это будет проблема в первую очередь для России.

"Командование России это должно понимать. Если говорить о нехватке человеческого ресурса, то России сейчас не хватает военных , чтобы полноценно вести боевые действия. Они используют уже даже ресурс из российских тюрем", - говорит Коваленко.

По его словам, российские тюремщики – не профессиональные военные, это так называемое пушечное мясо.

Но если говорить о сирийцах, то эти наемники Башара Асада профессионально работают даже хуже, чем зеки из российских тюрем. Также будет языковой барьер с российскими военными,

– говорит эксперт.

К тому же сирийцев россия будет вынуждена снабжать техникой и оружием. "Поэтому это вызывает множество проблем. Я не уверен. что Россия пойдет на это", – добавил он.

Коваленко заверил, что если россия действительно на это пойдет, то это будет означать, что она настолько в критическом отчаянии, что ее конец уже довольно близко .

Он также объяснил, что если Турция к этому имеет отношение, то это будут большие проблемы для Анкары. Многие страны НАТО уже спрашивают, какую позицию занимает Треччина в этом конфликте.

Анкара пытается на дипломатическом уровне занимать проукраинскую позицию, снабжает нас оружием, в частности байракторами и бронеавтомобилями, но с другой стороны, она продолжает "заигрывать" с россией,

– ответил эксперт.

В этом случае Коваленко не исключает, что против Турции будут приняты определенные меры на международном уровне.

Кстати, судно "Спарта II" привезло военные машины из сирийского порта Тартус, использующего россия. Отмечается, что российское судно, на которое США наложили санкции, совершило путешествие без помех со стороны члена НАТО Турции.

Какое именно оружие было на корабле – неизвестно. Его видели в Сирии с транспортными средствами в трюме, а также замечали при пересечении пролива Босфор и позже увидели в Новороссийске с по меньшей мере 11 транспортными средствами.

Видео по теме – Пентагон сообщает, что россия потеряла 80 или 90 тысяч солдат