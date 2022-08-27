путин заплатил огромную цену за пустые обещания Эрдогана

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, такое развитие событий было понятно еще в начале августа – накануне встречи президента Турции Реджепа Эрдогана с российским диктатором владимиром путиным в Сочи.

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Уже тогда первые азербайджанские подразделения вошли в Лачинский коридор, находившийся под контролем так называемых российских миротворцев, и, не обращая на них внимания, заняли командные высоты.

"Эрдоган уже за 2 дня до встречи с путиным поставил свои условия — какую цену он спросит за посреднические услуги, попытку убедить Зеленского подписать капитуляционное соглашение о прекращении огня, которое зафиксирует захваченные путиным территории", — пояснил публицист.

Да, российский президент ожидал от Эрдогана, что тот добьется того, что не удалось Драге, Макрону и Шольцу, когда они приезжали в Киев. Впрочем, он отдавал себе отчет, что ничего не получится и в этот раз, но все же заплатил огромную геополитическую цену. Это показывает то отчаянное положение, в котором находится путин.

Россия потеряла влияние на Южном Кавказе

Следовательно, глава страны-агрессора санкционировал свободу рук Турции не только в Нагорном Карабахе, но и в двух других регионах – в Сирии, куда 16 августа турки ввели свои войска, а также в Ливии, откуда путин вывел подразделение пригожина.

Это показывает тот масштаб западни, в которую Эрдоган последовательно загнал путина. Он блестяще переиграл своего младшего российского партнера,

– считает Пионтковский.

Сейчас путин фактически не оказывает никакого влияния на Южном Кавказе, Эрдоган его оттуда вытесняет. И предпосылки для этого сложились уже давно. Например, в Шушинской декларации Турции и Азербайджана формально было подписано объединение азербайджанской и турецкой армий в одну армию, армию НАТО.

"путин, объясняющий свою дикую варварскую агрессию в Украине тем, что борется с расширением НАТО, смирился и не пикнул из-за того факта, что фактически НАТО в лице турецкой и азербайджанской армий завладело Южным Кавказом", — заметил публицист.

Как поведет Армения по россии

Еще один вопрос – как к договоренностям россии и Турции отнесется Армения, которую фактически бросил путин. Как пояснил Пионтковский, там очень сложная внутриполитическая ситуация.

Абсолютные агенты кремля Саркисян и Качарян 15 лет руководили Арменией и полностью, как экономически, так и геополитически, продали ее москве. Следовательно, многие в Армении ожидали, что приход к власти Пушиняна будет означать, что стране удастся вырваться из российской удавки.

москва не скрывала, что все время стравливала Азербайджан и Армению, чтобы выступать в роли посредника. большим посредником и миротворцем. Но здесь вмешалась Турция, и путин просто испугался и убежал", — объяснил публицист.

По его словам, в Армении это отлично понимают, но правительство Пушиняна почему-то продолжает ползать перед москвой. Впрочем, против этой линии выступают проарменские, прозападные силы, группируемые вокруг партии "Полюс".

Ее влияние (партии "Полюс" – 24 канал) растет, поэтому я не думаю, что армянский народ еще раз примет абсолютную измену москвой армянских национальных интересов,

– подытожил Пионтковский.

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Борьба украинцев важна для всех постсоветских стран

Также публицист подчеркнул, что на положение вещей в странах постсоветского пространства оказывает большое влияние война в Украине. Он считает, что все они стремятся к ослаблению путина и прекращению российского влияния, чему способствует героическая борьба украинского народа.