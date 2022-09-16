Про це 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. Він наголосив, що навіть гроші вже не стимулюють росіян йти до військ.

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За його словами, в росії є дві великі групи впливу щодо мобілізації:

перша – за повну мобілізація, бо російська армія не може впоратися з Україною, таким людям потрібна війна, вони ж говорить, що Україна і Захід погані,

друга – це більш нейтральні люди, які намагаються згадувати про війну, їм цікавіше дивитися фейкові ролики про успіхи росіян на фронті.

"Так, "смотрящій" за псевдореспубліками кірієнко чіпляється за те, щоб не проводити мобілізацію та каже, що це може призвести до активних дій проти влади. Водночас патрушев і сєчін вливають путіну у вуха, що мобілізація потрібна", – розповів експерт.

І путін вагається. Він не знає, яку йому позицію зайняти. Але він вже, начебто, ухвалив для себе рішення часткової мобілізації – добровільна. Але виглядає, що це буде більше примусова мобілізація. будуть тиснути на тих, хто залежить від російської влади, зокрема боржники, зеки тощо,

– заявив Ступак.

Він вважає, що вербуванням зеків росія намагається залякати українських військових та цивільних людей. Раніше вони лякали кадирівцями, тепер "малюють" зеків жорстокими, щоб всі боялися.

Ведуча наголосила, що Інститут вивчення війни з'ясував, що росія відправляє на війну чоловіків з економічно депресивних регіонів. Їх заманили грошима чи якимось статусом.

Проте експрацівник СБУ зазначив, що в росії ще не прийняли рішення, як буде виглядати ця часткова мобілізація.

До речі, вони перенесли фокус своєї уваги з депресивних регіонів на Москву та Санкт-Петербург. Адже в тих регіонах (Бурятії та інших) вже почалися настрої та питання, чого гинуть їхні люди, а не росіяни. І в кремлі це почали розуміти, тому вирішили перемістити фокус та набирати звідти людей,

– пояснив Ступак.

Він вважає, що коли в регіонах нацменшин росії все затихне, то вони знову почнуть набирати звідти людей.

"Але є питання щодо мобілізації в Москві та Санкт-Петербурзі, там грошима людей не можуть зацікавити. Там люди більше розуміють, хоч і мовчать", – зазначив експерт.

До того ж, Ступак наголосив – не факт, що людина ці гроші отримає, адже навіть порені російські військові не отримують виплати.

Дивіться повне інтерв’ю з Іваном Ступаком: відео 24 каналу



До слова, після вдалого контрнаступу ЗСУ на Харківщині у ворожого війська – колосальні втрати. Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти вивели окремі підрозділи на окуповану Луганщину. Тепер їх переформують. Крім того, через велику кількість постраждалих ворог перепрофільовує цивільні лікарні під військові госпіталі.