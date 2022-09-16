Об этом 24 каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак. Он подчеркнул, что даже деньги уже не стимулируют россиян идти в войска.

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По его словам, у россии есть две большие группы влияния по мобилизации:

первая – за полную мобилизацию, потому что российская армия не может справиться с Украиной, таким людям нужна война, они же говорят, что Украина и Запад плохи,

вторая – это более нейтральные люди, пытающиеся не вспоминать о войне, им интереснее смотреть фейковые ролики об успехах россиян на фронте.

"Так, "смотрящий" за псевдореспубликами кириенко цепляется за то, чтобы не проводить мобилизацию и говорит, что это может привести к активным действиям против власти. В то же время патрушев и сечин вливают путину в уши, что мобилизация нужна", – рассказал эксперт.

И путин колеблется. Он не знает, какую позицию ему занять. Но он уже, казалось бы, принял для себя решение частичной мобилизации – добровольной. Но похоже, что это будет больше принудительная мобилизация. Будут давить на тех, кто зависит от российских властей, в том числе должники, зеки и т.д.

– заявил Ступак.

Он считает, что вербовкой зэков россия пытается запугать украинских военных и гражданских людей. Раньше они пугали кадыровцами, теперь "рисуют" зэков жестокими, чтобы все боялись.

Ведущая подчеркнула, что Институт изучения войны выяснил, что россия отправляет на войну мужчин из экономически депрессивных регионов. Их заманили деньгами или каким-то статусом.

Однако экс-трудник СБУ отметил, что в россии еще не приняли решение, как будет выглядеть эта частичная мобилизация.

Кстати, они перенесли фокус своего внимания из депрессивных регионов на Москву и Санкт-Петербург. Ведь в регионах (Бурятии и других) уже начались настроения и вопросы, почему гибнут их люди, а не россияне. И в кремле это начали понимать, поэтому решили переместить фокус и набирать оттуда людей.

– объяснил Ступак.

Он считает, что когда в регионах нацменьшинств россии все утихнет, они снова начнут набирать оттуда людей.

"Но есть вопросы по мобилизации в Москве и Санкт-Петербурге, там деньгами людей не могут заинтересовать. Там люди больше понимают, хоть и молчат", – отметил эксперт.

К тому же Ступак подчеркнул – не факт, что человек эти деньги получит, ведь даже раненые российские военные не получают выплаты.

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К слову, после удачного контрнаступления ВСУ на Харьковщине у вражеского войска – колоссальные потери. Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты вывели отдельные подразделения на оккупированную Луганщину. Теперь их переформируют. Кроме того, из-за обилия пострадавших враг перепрофилирует гражданские больницы под военные госпитали.