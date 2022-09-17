Об этом для 24 канала рассказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований.

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"У Лукашенко была четкая цель – заручиться хоть какой-то поддержкой Китая. Дело в том, что у Китая и Беларуси есть определенные отношения еще до полномасштабного вторжения. Лукашенко пытался их развивать", – сказал эксперт.

Жалкие усилия

По словам Мусиенко, Китай и Белоруссия даже производили совместно оружие. Речь идет об оперативно-тактических комплексах "Полонез".

Лукашенко подыгрывал путину. Это все выглядит очень плачевно, потому что это попытка выдавать себя за великое государство. Говорить о России и Беларуси вместе, об ОДКБ,

– отметил эксперт.

Кому был нужен саммит

Мусиенко рассказал, что пока шел саммит, то организация договора о коллективной безопасности игнорирует реальность. В частности, есть, как минимум, 2 инцидента. Это конфликт между Азербайджаном и Арменией и Кыргызстаном и Таджикистаном.

"Именно в Таджикистане располагается большая российская база, но никто никому не помогает. И на фоне этого всего идут оторванные от реальности разговоры. Думаю, что этот саммит был нужен Индии и Китаю прежде всего, чтобы достичь соглашений и заставить россию дешево поставлять нефть и другое сырье. Россия же демонстрировала вроде бы свое величие", – добавил Мусиенко.

Обратите внимание – Александр Мусиенко о саммите ШОС: смотрите видео