Об этом белорусский диктатор заявил во время своего нового выступления. Его распространили белорусские СМИ, сообщает 24 канал.

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Лукашенко готовится к "обороне" беларуси

Самопровозглашенный президент беларуси в очередной раз отметился абсурдными заявлениями. По всем известной кремлевской методичке он начал обвинять во всех бедах Вашингтон. Мол, США есть во всех значительных политических конфликтах и при этом "полностью игнорируют внутренние разногласия на грани гражданского противостояния".

Я излагаю факты. Мир потерял голову и трещит по швам. Чем все завершится? С момента окончания холодной войны человечество впервые оказалось на пороге ядерного конфликта,

– заявил белорусский диктатор.

Затем лукашенко "поплавило" еще сильнее, и он стал говорить о каких-то угрозах для беларуси. Мол, в этом угаре стране еще не раз придется доказывать свою национальную зрелость и готовность единым фронтом отвечать на геополитические вызовы XXI века.

Однако сейчас беларусь готова "оборонять свои исконные национальные границы", в отличие от начала XX века, когда она была молодой республикой, которая не могла себя защитить.

Обратите внимание! Во время этого выступления лукашенко, конечно же, вспомнил Украину. Белорусский диктатор заявил, что уже начался и ее "развал", а польские и литовские политики хотят "выторговать себе будущее в новых геополитических реалиях".

Кратко о предыдущих заявлениях лукашенко

В начале сентября лукашенко решил лишать гражданства покинувших страну белорусов. Речь идет о тех, кто "действовал в ущерб государству". Однако непонятно, как самопровозглашенный президент будет определять понятие "вреда".

Кроме того, 1 сентября диктатор выступил перед белорусскими студентами и школьниками. Он провел для них "урок" об исторической памяти, во время которого снова заговорил о "превентивном ударе" по Украине. Ему померещились "ростки фашизма".

В августе же Лукашенко заявил, что его якобы не пугают ни вертолеты, ни самолеты с Запада. Все благодаря истребителям, которые уже готовы к транспортировке ядерного вооружения.

Напомним, что 24 августа белорусский диктатор цинично поздравил Украину с Днем Независимости. После того как с территории его страны летели ракеты, лукашенко пожелал украинцам "мирного неба".

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