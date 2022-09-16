Президент Киргизстану Садір Жапаров провів переговори з лідером Таджикистану Емомалі Рахмоном. Очільники обговорили ситуацію на кордоні та домовились про припинення вогню.

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Зустріч президентів

Розмова між очільниками держав відбулась сьогодні, 16 вересня, у рамках саміту Шанхайської організації співробітництва, який проходив у Самарканді – Узбекистані.

Сторони обговорили ситуацію на киргизько-таджицькій ділянці кордону та домовились про припинення вогню, відведення військових сил від лінії зіткнення, а також – про делімітацію та демаркацію державного кордону.

Окрім того, президент Узбекистану дав доручення своїм чиновникам розслідувати причини того, що сталося.

Що сталося на кордоні

Вранці з'явилась інформація про те, що ситуація на кордоні "напружена". Прикордонники Киргизстану заявили, що військові Таджикистану в п'ятницю, 16 вересня, обстріляли декілька цивільних прикордонних об'єктів.

Натомість у Таджикистані повідомили, що киргизькі прикордонники перші атакували таджицькі населені пункти.

По обіді військові Таджикистану захопили будівлю школи на території Киргизстану. У мережу навіть виклали відео, на якому видно таджицький прапор на киргизькій школі.

Чому між країнами відбуваються перепалки на кордоні

Таджикистан та Киргизстан поєднує близько 900 метрів спільного кордону, однак майже половина лінії не демаркована. У місцевих жителів, чиї будинки недалеко від "умовного кордону" часто виникають проблеми з водою, доступом до пасовищ та доріг.

До того ж спірними є ділянки між Баткенською областю Киргизстану і Согдійською областю Таджикистану. Будинки тамтешніх жителів обох країн розташовані поруч, що ускладнює встановлення чіткого кордону.

Нагадаємо, Інститут з вивчення війни повідомив, що росія перекидає свої військові сили з пострадянських держав на територію України. Це певною мірою також впливає на ескалацію конфлікту в регіоні.

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