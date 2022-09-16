А пообіді з'явилася інформація, що таджицькі військові захопили будівлю школи біля Киргизстану.

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У мережі оприлюднили відео, на якому видно, як над школою майорить прапор Таджикистану. Сталося це навіть попри те, що представники Киргизії та Таджикистану запланували зустріч через збройний конфлікт на кордоні.

Попередньо, Киргизія та Таджикистан мали домовитися про припинення вогню з 7:00 за московським часом. Але прикордонники Киргизстану заявили, що таджицька сторона продовжує обстріл.

Військові Таджикистану захопили будівлю школи на території Киргизстану: дивіться відео

Обстріли на кордоні Киргизстану та Таджикистану

Справа в тому, що Киргизію та Таджикистан поділяють понад 900 кілометрів державного кордону, проте при цьому близько половини лінії не демарковано, через що у прикордонних жителів обох держав виникають проблеми через доступ до води, пасовищ та доріг. Спірні території завдовжки становлять приблизно 30 % від кордону двох країн.

У квітні-травні 2021 року конфлікт, ймовірно, почався через водорозподільний пункт «Головний» у верхів'ях річки Ісфара поблизу таджицького села Ходжа А'ло та киргизького села Кек-Таш. Влада обох країн вважає, що вона знаходиться на їхній території.

Цього року ситуація почала загострюватись 14 вересня, коли на кордоні Киргизії та Таджикистану знову сталася стрілянина. Тоді, щоби не допустити ескалацію, начальники обласних прикордонних служб провели переговори.