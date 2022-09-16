Втрати росіян на фронті на 204 день війни уже сягнули позначки у 54 050 осіб. Очевидно, путіну бракує людського ресурсу, тому він перекидає сили з країн колишнього Радянського Союзу.

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З Таджикистану та Киргизстану в Україну на загибель

Радіо "Вільна Європа", на яке посилається Інститут з вивчення війни, у своєму розслідуванні 14 вересня повідомило, що кремль перекинув уже близько 1500 вояків в Україну з 201 бази в Душанбе – столиці Таджикистану.

У майбутньому путін планує ще 600 службовців вивести з військових пунктів у Душанбе та Бухатарі (місто на півдні країни – 24 канал) та відправити на загибель в нашу державу.

Окрім того, ймовірно, росія "передислокує" в Україну до кінця року ще близько 300 військових з авіабази у Канті, що в Киргизстані.

Конфлікти між державами Центральної Азії

Таджикистан та Киргизстан є членами ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку). Однак між двома державами упродовж багатьох років виникають конфлікти на кордоні.

Зауважте! ОДКБ – азійський аналог НАТО. Військову організацію повністю контролює росія.

Виведення російських сил з регіону може призвести до ескалації конфлікту між двома країнами. 14 вересня стало відомо, що між таджицькими та киргизькими прикордонниками відбулися три зіткнення. У результаті – загинуло щонайменше двоє людей.

Також неспокійно на азербайджансько-вірменському кордоні. Між країнами час від часу стаються перестрілки, хоча держави 3 дні тому домовились про припинення вогню. Відомо, що кремль вивів від 24 лютого 800 військовослужбовців в Україну з Вірменії (країна є членом ОДКБ).

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