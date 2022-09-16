Потери россиян на фронте на 204 день войны уже достигли отметки в 54 050 человек. Очевидно, путину недостает человеческого ресурса, поэтому он перекидывает силы из стран бывшего Советского Союза.

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Из Таджикистана и Кыргызстана в Украину на гибель

Радио "Свободная Европа", на которое ссылается Институт по изучению войны, в своем расследовании 14 сентября сообщило, что кремль перебросил уже около 1500 бойцов в Украину из 201 базы в Душанбе – столице Таджикистана.

В будущем путин планирует еще 600 служащих вывести из военных пунктов в Душанбе и Бухатаре (город на юге страны – 24 канал) и отправить на гибель в наше государство.

Кроме того, вероятно, россия "передислоцирует" в Украину до конца года еще около 300 военных с авиабазы в Канте в Кыргызстане.

Конфликты между государствами Центральной Азии

Таджикистан и Кыргызстан являются членами ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности). Однако между двумя государствами многие годы возникают конфликты на границе.

Примите во внимание! ОДКБ – азиатский аналог НАТО. Военную организацию полностью контролирует россия.

Вывод российских сил из региона может привести к эскалации конфликта между двумя странами. 14 сентября стало известно, что между таджикскими и киргизскими пограничниками произошли три столкновения. В результате – погибли по меньшей мере два человека.

Также неспокойно на азербайджанско-армянской границе. Между странами время от времени происходят перестрелки, хотя государства три дня назад договорились о прекращении огня. Известно, что кремль вывел от 24 февраля 800 военнослужащих из Армении (страна является членом ОДКБ).

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