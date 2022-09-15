Про ситуацію в Нагірному Карабасі 24 каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього та політолог Ігор Тишкевич. За його словами, зараз на території Вірменії офіційно перебуває 102 російська військова база росії. Її дійсно можуть використати для оборони та охорони кордону Вірменії.

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Однак путін не зацікавлений в ескалації ситуації. Він просто намагався продемонструвати силу – його війська зайняли по тривозі позиції у кількох населених пунктах, які Азербайджан показово перестав обстрілювати.

ОДКБ просто стурбовані подіями

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підняв ставки та офіційно звернувся по допомогу до Організації договору про колективну безпеку. Ця спроба, найімовірніше, не сподобалася путіну. Адже ОДКБ продемонструвала нездатність виконати свою функцію із захисту членів організації.

Найцікавіше, що інші представники ОДКБ також незацікавлені в тому, щоб псувати відносини з Азербайджаном.

В ОДКБ є кілька держав, окрім Вірменії, в інтересах яких не мати загострення з Азербайджаном. У значної частини держав Центральної Азії є потенційні енергетичні та економічні проєкти з Азербайджаном та Туреччиною. Вірменія для них не є цінністю, –

зазначив Тишкевич.

Цілком логічно можна припустити, що білорусь могла б допомогти вірменії. Однак в лукашенка дуже хороші особисті відносини із Реджепом Ердоганом та Ільхамом Алієвим. І йому зовсім невигідно їх псувати. Адже Азербайджан та Туреччина – певний контрабандний хаб, який дає можливість обійти санкції. До того ж Баку регулярно закуповує білоруську зброю.

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