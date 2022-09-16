А после обеда появилась информация, что таджикские военные захватили здание школы возле Кыргызстана.

Важно Влияние кремля в странах бывшего СССР ослабевает, – ISW о выводе сил из российских баз

В сети обнародовали видео, на котором видно, как над школой развевается флаг Таджикистана. Произошло это даже несмотря на то, что представители Кыргызстана и Таджикистана запланировали встречу из-за вооруженного конфликта на границе.

Предварительно, Киргизия и Таджикистан должны были договориться о прекращении огня с 7:00 по московскому времени. Но пограничники Кыргызстана заявили, что таджикская сторона продолжает обстрел.

Военные Таджикистана захватили здание школы на территории Кыргызстана: смотрите видео

Обстрелы на границе Кыргызстана и Таджикистана

Дело в том, что Киргизию и Таджикистан разделяют более 900 километров государственной границы, однако при этом около половины линии не демаркировано, из-за чего у пограничных жителей обоих государств возникают проблемы из-за доступа к воде, пастбищам и дорогам. Спорные территории в длину составляют примерно 30 % от границы двух стран.

В апреле-мае 2021 года конфликт, вероятно, начался из-за водораспределительного пункта «Главный» в верховьях реки Исфара вблизи таджикского села Ходжа А'ло и киргизского села Кек-Таш. Власти обеих стран считают, что они находятся на их территории.

В этом году ситуация начала обостряться 14 сентября, когда на границе Киргизии и Таджикистана снова произошла стрельба. Тогда чтобы не допустить эскалацию, начальники областных пограничных служб провели переговоры.