За даними прикордонної служби, таджицька сторона, зокрема веде обстріл із застосуванням "групової зброї".

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Позиція Киргизстану

Прикордонники Киргизстану зазначили, що несуть службу в посиленому режимі.

Прикордонна служба докладає всіх зусиль для стабілізації ситуації і недопущення ескалації конфлікту,

– мовиться у повідомленні.

Там також додали, що таджицька сторона атакувала прикордонні та цивільні об'єкти по всьому периметру киргизько-таджицького держкордону у Баткенському районі.

Прикордонна служба Киргизстану відзначає:

провокації на державному кордоні, що значно почастішали,

активну участь у збройних конфліктах осіб, не ідентифікованих як військовослужбовці прикордонних військ Таджикистану.

"Все це є наочним порушенням домовленостей про стабілізацію обстановки на держкордоні і свідчить про те, що влада Таджикистану не в змозі контролювати обстановку, мало того, сприяє ескалації збройних зіткнень, що призводить як до людських жертв, так і завдає шкоди цивільній інфраструктурі обох країн", – підкреслили прикордонники.

Прикордонник розповідає про обстріли: дивіться відео

Що про це кажуть у Таджикистані

Тим часом у прикордонній службі Таджикистану заявляють, що киргизькі прикордонники атакували низку таджицьких населених пунктів.

Відомо, що представники Киргизії та Таджикистану запланували зустріч через збройний конфлікт на кордоні, повідомили у киргизькій прикордонній службі.

Чому між Киргизстаном з Таджикистаном виникають перестрілки

Киргизько-таджицька ділянка держкордону періодично стає зоною конфліктів між місцевим населенням чи прикордонниками двох країн. Причиною цього є не демілітаризовані ділянки, на яких неможливо визначити, де пролягає кордон між державами. Так, 14 вересня на кордоні Киргизстану і Таджикистану сталася перестрілка між прикордонниками.

Зазначимо, що протяжність кордону Киргизстану з Таджикистаном становить близько 970 кілометрів, з яких 519 уточнено, а решта залишається неописаним. Спірними залишаються ділянки між Баткенською областю Киргизстану і Согдійською областю Таджикистану, де села, а іноді і будинки жителів двох республік розташовані поруч, що ускладнює роботу з визначення лінії кордону.

Через це між сторонами часто відбуваються зіткнення за право доступу до води, землі та комунікацій. При цьому часто застосовується і зброя, що призводить до загибелі людей.