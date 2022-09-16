По данным пограничной службы, таджикская сторона, в частности, ведет обстрел с применением "группового оружия".

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Позиция Кыргызстана

Пограничники Кыргызстана отметили, что несут службу в усиленном режиме.

Пограничная служба прилагает все усилия для стабилизации ситуации и недопущения эскалации конфликта,

– говорится в сообщении.

Там также добавили, что таджикская сторона атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру киргизско-таджикской госграницы в Баткенском районе.

Пограничная служба Кыргызстана отмечает:

значительно участившиеся провокации на государственной границе,

активное участие в вооруженных конфликтах лиц, не идентифицированных как военнослужащие пограничных войск Таджикистана.

"Все это является наглядным нарушением договоренностей о стабилизации обстановки на госгранице и свидетельствует о том, что власти Таджикистана не в состоянии контролировать обстановку, мало того, способствует эскалации вооруженных столкновений, что приводит как к человеческим жертвам, так и наносит ущерб гражданской инфраструктуре обеих стран", – подчеркнули пограничники.

Пограничник рассказывает об обстрелах: смотрите видео

Что об этом говорят в Таджикистане

Между тем, в пограничной службе Таджикистана заявляют, что киргизские пограничники атаковали ряд таджикских населенных пунктов.

Известно, что представители Кыргызстана и Таджикистана запланировали встречу из-за вооруженного конфликта на границе, сообщили в Киргизской пограничной службе.

Почему между Кыргызстаном с Таджикистаном возникают перестрелки

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Причиной этого являются не демилитаризованные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. Так, 14 сентября на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками.

Отметим, что протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет около 970 километров, из которых 519 уточнено, а остальные остаются неописанными. Спорными остаются участки между Баткенской областью Кыргызстана и Согдийской областью Таджикистана, где деревни, а иногда и дома жителей двух республик расположены рядом, что затрудняет работу по определению линии границы.

Поэтому между сторонами часто происходят столкновения за право доступа к воде, земле и коммуникациям. При этом часто применяется и оружие, что приводит к гибели людей.