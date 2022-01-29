Пропозицію щодо обрання лідером політсили Токаєва вніс сам Назарбаєв. Це відбулось під час позачергового з'їзду.

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За Токаєва проголосували одноголосно

Кандидатуру Токаєва підтримали одноголосно. За статутом партії, голова є найвищою керівною особою. Саме Токаєв керуватиме діями політради та бюро. Повноваження очільника Nur Otan – справді велетенські.

Що може робити Токаєв як глава партії:

може вносити пропозиції щодо висування кандидатів у президенти, у депутати парламенту, прем'єр-міністра , членів до політради партії, його бюро;

, членів до політради партії, його бюро; координувати роботу фракції у законодавчому органі;

вирішувати, яка буде внутрішня політика партії;

без довіреності виступати від імені партії;

підписувати всі фінансові документи;

ініціювати питання висловлення недовіри уряду – прем'єру та міністрам.

Зазначимо, що до 23 листопада 2021 року головою провладної партії був Нурсултан Назарбаєв. Свої повноваження він добровільно передав Токаєву.

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Токаєв перебирає повноту владу у Казахстані:

Після ескалації заворушень у Казахстані Токаєв посунув Назарбаєва з посади голови Ради безпеки.

Представники Назарбаєва запевнили, що він пішов добровільно.

Під час протестів самого Назарбаєва не було видно. Отож з'явилась інформація про те, що він виїхав з країни або навіть мертвий.

Зяті експрезидента покинули ключові посади у великих державних компаніях.

Політик 18 січня звернувся до народу і запевнив, що перебуває в країні, та наголосив, що вся повнота влади – у Токаєва.

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