Предложение по избранию лидером политсилы Токаева внес сам Назарбаев. Это произошло во время внеочередного съезда.
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За Токаева проголосовали единогласно
Кандидатуру Токаева поддержали единогласно. По уставу партии, глава является высшим руководящим лицом. Именно Токаев будет руководить действиями политсовета и бюро. Полномочия главы Nur Otan – действительно огромные.
Что может делать Токаев как глава партии:
- может вносить предложения по выдвижению кандидатов в президенты, в депутаты парламента, премьер-министра, членов в политсовет партии, его бюро;
- координировать работу фракции в законодательном органе;
- решать, какая будет внутренняя политика партии;
- без доверенности выступать от имени партии;
- подписывать все финансовые документы;
- инициировать вопрос выражения недоверия правительству – премьеру и министрам.
Отметим, что до 23 ноября 2021 года главой провластной партии был Нурсултан Назарбаев. Свои полномочия он добровольно передал Токаеву.
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Токаев перебирает полноту власти в Казахстане:
- После эскалации беспорядков в Казахстане Токаев сдвинул Назарбаева с поста главы Совета безопасности.
- Представители Назарбаева заверили, что он ушел добровольно.
- Во время протестов самого Назарбаева не было видно. Поэтому появилась информация о том, что он уехал из страны или даже мертв.
- Зятья экс-президента покинули ключевые должности в крупных государственных компаниях.
- Политик 18 января обратился к народу и заверил, что находится в стране, и отметил, что вся полнота власти – у Токаева.
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