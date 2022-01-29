Предложение по избранию лидером политсилы Токаева внес сам Назарбаев. Это произошло во время внеочередного съезда.

Ранее У Токаева – вся полнота власти: Назарбаев впервые публично обратился к казахам

За Токаева проголосовали единогласно

Кандидатуру Токаева поддержали единогласно. По уставу партии, глава является высшим руководящим лицом. Именно Токаев будет руководить действиями политсовета и бюро. Полномочия главы Nur Otan – действительно огромные.

Что может делать Токаев как глава партии:

может вносить предложения по выдвижению кандидатов в президенты, в депутаты парламента, премьер-министра , членов в политсовет партии, его бюро;

, членов в политсовет партии, его бюро; координировать работу фракции в законодательном органе;

решать, какая будет внутренняя политика партии;

без доверенности выступать от имени партии;

подписывать все финансовые документы;

инициировать вопрос выражения недоверия правительству – премьеру и министрам.

Отметим, что до 23 ноября 2021 года главой провластной партии был Нурсултан Назарбаев. Свои полномочия он добровольно передал Токаеву.

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Токаев перебирает полноту власти в Казахстане:

После эскалации беспорядков в Казахстане Токаев сдвинул Назарбаева с поста главы Совета безопасности.

Представители Назарбаева заверили, что он ушел добровольно.

Во время протестов самого Назарбаева не было видно. Поэтому появилась информация о том, что он уехал из страны или даже мертв.

Зятья экс-президента покинули ключевые должности в крупных государственных компаниях.

Политик 18 января обратился к народу и заверил, что находится в стране, и отметил, что вся полнота власти – у Токаева.

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