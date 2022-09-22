Роль "наместника" кремля не устраивает лукашенко, однако в публичной плоскости он делает противоречивые заявления. Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер Сергей Бульба.
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Конкурент лукашенко
Бульба отметил, что у лукашенко есть конкурент – глава генштаба Беларуси александр вольфович, исполняющий обязанности главы Совбеза страны.
Когда вы вспомните прошлые протесты, лукашенко принял закон, что в случае его смерти вся власть перейдет к Совбезу. И это значит, что власть возьмет генерал вольфович, которого в беларуси считают ставленником москвы. Вчера он ездил в кремль к патрушеву, где ему объясняли новую политику,
– подчеркнул оппозиционер.
По его словам, лукашенко и вольфович заявили, что в стране и без российской мобилизации уже и так вроде бы "все мобилизованы и готовы ко всему".
"По их словам, это все обычных граждан не будет затрагивать. Но тут нужно понимать другую ситуацию: я не зря о вольфовиче вспомнил, потому что путин не впервые угрожает лукашенко, что если он будет себя вести не так, как ему хочется, то москва сделает лукашенко "назарбаевский сценарий", – указал Бульба.
Он добавил, что в кремле серьезно рассматривают вольфовича как одну из возможных кандидатур на роль нового наместника кремля.
В то же время, как я понимаю, лукашенко уже ничего поделать не может. Американцы сказали лукашенко, что если он поможет освободить заключенных журналистов, то в Минск вернется посольство США. Лукашенко, очевидно, отреагировал на такие сигналы,
– подчеркнул оппозиционер.
Он считает, что на сегодняшний день очевидна попытка лукашенко найти какое-то сближение с Западом.
"Москва ему "коридор возможностей" настолько сузила, что загнала его фактически в "тупик". Через МИД беларуси он уже несколько месяцев дает сигналы, что он готов к разговору. Характерным был жест к 17 сентября – во время так называемого "единства западной и восточной беларуси", когда он заявил, что в стране могут амнистировать около 8 тысяч человек. Но пока это все это зависло в воздухе", – добавил Бульба.
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"Союзная армия"
Оппозиционер отметил, что Лукашенко постоянно "забрасывает" в информационное поле дискуссионные месседжи. В частности, о том, что у беларуси и россии есть фактически единая армия.
Пока неизвестно, что у него в голове и к чему принудит его путин. Я не удивлюсь, если он решится пойти на войну. Была информация, что в беларуси создали чвк, на базе которой проходят обучение все инструкторы всех силовых структур беларуси,
– рассказал собеседник.
По его словам, также была информация, что участники чвк имеют украинскую военную форму.
"Для чего они это делают – пока нет информации. Потому может быть все что угодно", – резюмировал Бульба.
Ситуация в беларуси: последние новости
- Белорусский диктатор александр лукашенко не устает произносить новые "перлы". Ему повсюду мерещится угроза для него и его страны.
- Самоназванный президент уже делал абсурдные заявления в отношении Украины. В частности, он увидел подготовку "силовых отрядов" против беларуси. Эти подразделения, по его словам, должны отстранить "легитимного" лукашенко от власти.
- Реальная же ситуация наоборот выглядит так, что это беларусь представляет угрозу для Украины. Страна снова продолжила военные учения – теперь до 24 сентября. Общее количество "продолжений" составило 21 неделю. К границе с Украиной стягивают технику и военных, чтобы держать нас в напряжении.
- Также лукашенко поручил государственному секретарю Совбеза начать подготовку к обороне "по нормам военного времени".
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