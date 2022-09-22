Роль "наместника" кремля не устраивает лукашенко, однако в публичной плоскости он делает противоречивые заявления. Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер Сергей Бульба.

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Конкурент лукашенко

Бульба отметил, что у лукашенко есть конкурент – глава генштаба Беларуси александр вольфович, исполняющий обязанности главы Совбеза страны.

Когда вы вспомните прошлые протесты, лукашенко принял закон, что в случае его смерти вся власть перейдет к Совбезу. И это значит, что власть возьмет генерал вольфович, которого в беларуси считают ставленником москвы. Вчера он ездил в кремль к патрушеву, где ему объясняли новую политику,

– подчеркнул оппозиционер.

По его словам, лукашенко и вольфович заявили, что в стране и без российской мобилизации уже и так вроде бы "все мобилизованы и готовы ко всему".

"По их словам, это все обычных граждан не будет затрагивать. Но тут нужно понимать другую ситуацию: я не зря о вольфовиче вспомнил, потому что путин не впервые угрожает лукашенко, что если он будет себя вести не так, как ему хочется, то москва сделает лукашенко "назарбаевский сценарий", – указал Бульба.

Он добавил, что в кремле серьезно рассматривают вольфовича как одну из возможных кандидатур на роль нового наместника кремля.

В то же время, как я понимаю, лукашенко уже ничего поделать не может. Американцы сказали лукашенко, что если он поможет освободить заключенных журналистов, то в Минск вернется посольство США. Лукашенко, очевидно, отреагировал на такие сигналы,

– подчеркнул оппозиционер.

Он считает, что на сегодняшний день очевидна попытка лукашенко найти какое-то сближение с Западом.

"Москва ему "коридор возможностей" настолько сузила, что загнала его фактически в "тупик". Через МИД беларуси он уже несколько месяцев дает сигналы, что он готов к разговору. Характерным был жест к 17 сентября – во время так называемого "единства западной и восточной беларуси", когда он заявил, что в стране могут амнистировать около 8 тысяч человек. Но пока это все это зависло в воздухе", – добавил Бульба.

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"Союзная армия"

Оппозиционер отметил, что Лукашенко постоянно "забрасывает" в информационное поле дискуссионные месседжи. В частности, о том, что у беларуси и россии есть фактически единая армия.

Пока неизвестно, что у него в голове и к чему принудит его путин. Я не удивлюсь, если он решится пойти на войну. Была информация, что в беларуси создали чвк, на базе которой проходят обучение все инструкторы всех силовых структур беларуси,

– рассказал собеседник.

По его словам, также была информация, что участники чвк имеют украинскую военную форму.

"Для чего они это делают – пока нет информации. Потому может быть все что угодно", – резюмировал Бульба.

Ситуация в беларуси: последние новости

Белорусский диктатор александр лукашенко не устает произносить новые "перлы". Ему повсюду мерещится угроза для него и его страны.

Самоназванный президент уже делал абсурдные заявления в отношении Украины. В частности, он увидел подготовку "силовых отрядов" против беларуси. Эти подразделения, по его словам, должны отстранить "легитимного" лукашенко от власти.

Реальная же ситуация наоборот выглядит так, что это беларусь представляет угрозу для Украины. Страна снова продолжила военные учения – теперь до 24 сентября. Общее количество "продолжений" составило 21 неделю. К границе с Украиной стягивают технику и военных, чтобы держать нас в напряжении.

Также лукашенко поручил государственному секретарю Совбеза начать подготовку к обороне "по нормам военного времени".

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