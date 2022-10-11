Зазначимо, що раніше КДБ підпорядковувався також уряду і Раді безпеки Білорусі. Нові зміни в указі названо "покращенням".

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Крім того, Лукашенко перейменував Інститут національної безпеки на Академію національної безпеки.

Довідка! КДБ (Комітет державної безпеки) Білорусі – це наступник КДБ Білоруської СРСР. 1991 року, після оголошення незалежності країни, було підписано указ про його формування.

Наразі існує безліч свідчень про те, що КДБ Білорусі – це репресивний орган. Зокрема, йдеться про незаконні затримання, тортури і безслідні зникнення опозиційних активістів.

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