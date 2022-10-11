Зазначимо, що раніше КДБ підпорядковувався також уряду і Раді безпеки Білорусі. Нові зміни в указі названо "покращенням".
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Крім того, Лукашенко перейменував Інститут національної безпеки на Академію національної безпеки.
Наразі існує безліч свідчень про те, що КДБ Білорусі – це репресивний орган. Зокрема, йдеться про незаконні затримання, тортури і безслідні зникнення опозиційних активістів.
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Чи є загроза наступу з Білорусі: останні новини
- Президент Білорусі вже не намагається приховати своєї участі у війні проти України. Водночас аналітики припускають, що атакувати Україну з півночі росіяни та білоруси таки не будуть.
- 10 жовтня самопроголошений президент Білорусі повідомив, що його країна розгортає з Росією Регіональне угруповання військ Союзної держави (РГВ).
- За даними Головного управління розвідки Міноборони, Росія намагається втягнути Білорусь у війну проти України, однак самопроголошений президент Лукашенко намагається уникнути цього. Він готовий віддати Росії всі сили, які в нього є, лише щоб безпосередньо не вступати у відкриту війну.
- Водночас секретар РНБО Олексій Данілов відзначив, що в Білорусі мало охочих воювати проти України. “Я можу сказати: бажаючих воювати з нами справжніх білорусів майже немає. Вони розуміють наше відношення, вони розуміють ставлення”, – наголосив він.