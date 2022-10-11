Отметим, что ранее КГБ подчинялся также правительству и Совбезу Беларуси. Новые изменения в указе названы "улучшением".

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Кроме того, Лукашенко переименовал Институт национальной безопасности в Академию национальной безопасности.

Справка! КГБ (Комитет государственной безопасности) Беларуси – это преемник КГБ Белорусского СССР. В 1991 году после объявления независимости страны был подписан указ о его формировании.

В настоящее время существует множество свидетельств о том, что КГБ Беларуси – это репрессивный орган. В частности, речь идет о незаконных задержаниях, пытках и бесследных исчезновениях оппозиционных активистов.

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