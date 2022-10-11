Отметим, что ранее КГБ подчинялся также правительству и Совбезу Беларуси. Новые изменения в указе названы "улучшением".
Важно Белоруссия продолжает оказывать России поддержку в войне в Украине: детали от Генштаба
Кроме того, Лукашенко переименовал Институт национальной безопасности в Академию национальной безопасности.
В настоящее время существует множество свидетельств о том, что КГБ Беларуси – это репрессивный орган. В частности, речь идет о незаконных задержаниях, пытках и бесследных исчезновениях оппозиционных активистов.
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Есть ли угроза наступления из Беларуси: последние новости
- Президент Беларуси уже не пытается скрыть свое участие в войне против Украины. В то же время аналитики предполагают, что атаковать Украину с севера россияне и белорусы не будут.
- 10 октября самопровозглашенный президент Беларуси сообщил, что его страна разворачивает в Россию Региональную группировку войск Союзного государства (РГВ).
- По данным Главного управления разведки Минобороны, Россия пытается втянуть Беларусь в войну против Украины, однако самопровозглашенный президент Лукашенко пытается избежать этого. Он готов отдать России все силы, которые у него есть, только чтобы напрямую не вступать в открытую войну.
- В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в Беларуси мало желающих воевать против Украины. "Я могу сказать: желающих сражаться с нами настоящих белорусов почти нет. Они понимают наше отношение, они понимают отношение", – подчеркнул он.