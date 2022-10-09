Наші війська продовжують вести бойові дії, руйнуючи системи управління й логістику ворога. Від початку активних дій ЗСУ звільнили до 1170 квадратних кілометрів території.
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Тим часом росіяни зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій, намагаються перешкоджати наступу українських захисників.
Загарбники частково відводять свої підрозділи вглиб окупованих територій, а представники "окупаційної влади" організовують вивезення своїх сімей до Криму.
Обстріли населених пунктів та позицій ЗСУ
Росіяни застосовують розвідувальні та ударні безпілотники по позиціях наших підрозділів. Вночі повітряні шпигуни помітили в Баштанському районі Миколаївщини та в Бериславському, що на Херсонщині.
- Крім того, вночі ворог атакував наші позиції та населені пункти вздовж лінії фронту керованими ракетами зенітно-реактивної системи С-300. Втрат та руйнувань немає.
- У Бериславському районі ворог задіяв пару ударних гвинтокрилів Ка-52. Також обійшлось без втрат.
- По Нікопольському районі ворог випустив майже 70 смертоносних боєприпасів 152 калібру та реактивних систем "Град". Вони прилетіли у сам Нікополь та Марганецьку громаду. У місті понівечені декілька приватних будинків, парковка, аптека, крамниці, агропідприємство.
- У Марганецькій громаді – кілька приватних осель, сонячна електростанція, промислове та харчове підприємства. Постраждалих та загиблих немає.
Збитий штурмовик та дрон-камікадзе
Ближче до опівдня ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу "Shahed-136". ППО знищила його над морем. У небі над Миколаївщиною російський штурмовик намагався завдати авіаційного удару, але наші воїни виявились спритнішими та збили його.
Загроза з моря
У Чорному морі корабельне угрупування ворога складається з 14 одиниць. Кораблі маневрують уздовж південно-західного узбережжя Криму. Серед них – 4 носії крилатих ракет, у тому числі 2 підводні з сумарним залпом – 24 "Калібри". Також на чергуванні перебуває 1 ворожий десантний катер.
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