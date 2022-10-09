Наші війська продовжують вести бойові дії, руйнуючи системи управління й логістику ворога. Від початку активних дій ЗСУ звільнили до 1170 квадратних кілометрів території.

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Тим часом росіяни зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій, намагаються перешкоджати наступу українських захисників.

Загарбники частково відводять свої підрозділи вглиб окупованих територій, а представники "окупаційної влади" організовують вивезення своїх сімей до Криму.

Обстріли населених пунктів та позицій ЗСУ

Росіяни застосовують розвідувальні та ударні безпілотники по позиціях наших підрозділів. Вночі повітряні шпигуни помітили в Баштанському районі Миколаївщини та в Бериславському, що на Херсонщині.

Крім того, вночі ворог атакував наші позиції та населені пункти вздовж лінії фронту керованими ракетами зенітно-реактивної системи С-300. Втрат та руйнувань немає.

У Бериславському районі ворог задіяв пару ударних гвинтокрилів Ка-52. Також обійшлось без втрат.

По Нікопольському районі ворог випустив майже 70 смертоносних боєприпасів 152 калібру та реактивних систем "Град". Вони прилетіли у сам Нікополь та Марганецьку громаду. У місті понівечені декілька приватних будинків, парковка, аптека, крамниці, агропідприємство.

У Марганецькій громаді – кілька приватних осель, сонячна електростанція, промислове та харчове підприємства. Постраждалих та загиблих немає.

Збитий штурмовик та дрон-камікадзе

Ближче до опівдня ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу "Shahed-136". ППО знищила його над морем. У небі над Миколаївщиною російський штурмовик намагався завдати авіаційного удару, але наші воїни виявились спритнішими та збили його.

Зверніть увагу! Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом ночі виконали 170 вогневих завдань по окупантах. Зокрема, по районах зосередження живої сили та техніки.

Загроза з моря

У Чорному морі корабельне угрупування ворога складається з 14 одиниць. Кораблі маневрують уздовж південно-західного узбережжя Криму. Серед них – 4 носії крилатих ракет, у тому числі 2 підводні з сумарним залпом – 24 "Калібри". Також на чергуванні перебуває 1 ворожий десантний катер.

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