Окупанти прицільно вдарили по мікроавтобусу

Ще стільки ж отримали поранення. Люди збиралися переправлятися на лівий берег річки Дніпро біля Дар'ївського мосту.

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Зі слів очевидців, люди почули звук літака в повітрі та побачили, як він при розвороті, зробив випуск снарядів. Внаслідок обстрілу відбулося пряме влучання невстановленого снаряда, ймовірно ракети, в мікроавтобус, де загинуло щонайменше 5 людей та 5 зазнали поранень,

– повідомили в поліції.

Інформацію про остаточну кількість загиблих та постраждалих людей, пошкоджень цивільної інфраструктури та транспортних засобів встановлюють.

Поліція відкрила кримінальне провадження про порушення військовими Росії законів та звичаїв війни.

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Нещодавно усю країну сколихнула новина про обстріл колони цивільних авто в Запоріжжі. Внаслідок удару загинуло 30 людей, ще 88 отримали поранення.

Ситуація в окупованому Херсоні