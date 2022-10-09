Окупанти прицільно вдарили по мікроавтобусу
Ще стільки ж отримали поранення. Люди збиралися переправлятися на лівий берег річки Дніпро біля Дар'ївського мосту.
Увага Коли ЗСУ можуть звільнити Херсон: прогноз військового експерта
Зі слів очевидців, люди почули звук літака в повітрі та побачили, як він при розвороті, зробив випуск снарядів. Внаслідок обстрілу відбулося пряме влучання невстановленого снаряда, ймовірно ракети, в мікроавтобус, де загинуло щонайменше 5 людей та 5 зазнали поранень,
– повідомили в поліції.
Інформацію про остаточну кількість загиблих та постраждалих людей, пошкоджень цивільної інфраструктури та транспортних засобів встановлюють.
Поліція відкрила кримінальне провадження про порушення військовими Росії законів та звичаїв війни.
Більше про це – окупанти обстріляли автобус з цивільними біля Херсона: дивитись відео
Нещодавно усю країну сколихнула новина про обстріл колони цивільних авто в Запоріжжі. Внаслідок удару загинуло 30 людей, ще 88 отримали поранення.
Ситуація в окупованому Херсоні
- На Херсонщині попри "тиху окупацію", росіяни теж чинять свавілля щодо мирного населення.
- Крім того, українські військові продовжують успішний контрнаступ на Півдні. Уже відомо, що майже вся Херсонщина наразі перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Ба більше, ворог продовжує панікувати.
- Сьогодні в ОК "Південь повідомили, що на Херсонщині звільнено 1170 квадратних кілометрів.
- Колаборанти тікають з тимчасово захоплених територій, вивозять родини, все награбоване й більше не повертаються.