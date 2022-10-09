Оккупанты прицельно ударили по микроавтобусу
Еще столько же получили ранения. Люди собирались переправляться на левый берег реки Днепр возле Дарьевского моста.
Внимание Когда ВСУ могут освободить Херсон: прогноз военного эксперта
По словам очевидцев, люди услышали звук самолета в воздухе и увидели, как он при развороте сделал выпуск снарядов. В результате обстрела произошло прямое попадание неустановленного снаряда, вероятно, ракеты, в микроавтобус, где погибли по меньшей мере 5 человек и 5 получили ранения,
– сообщили в полиции.
Информацию об окончательном количестве погибших и пострадавших людей, повреждении гражданской инфраструктуры и транспортных средств устанавливают.
Полиция открыла уголовное производство о нарушении военными России законов и обычаев войны.
Больше об этом – оккупанты обстреляли автобус с гражданскими возле Херсона: смотреть видео
Недавно всю страну всколыхнула новость об обстреле колонны гражданских авто в Запорожье. В результате удара погибли 30 человек, еще 88 получили ранения.
Ситуация в оккупированном Херсоне
- На Херсонщине, несмотря на "тихую оккупацию", россияне тоже совершают произвол в отношении мирного населения.
- Кроме того, украинские военные продолжают успешное контрнаступление на Юге. Уже известно, что почти вся Херсонщина находится под огненным контролем ВСУ. Более того, враг продолжает паниковать.
- Сегодня в ОК "Юг" сообщили, что в Херсонской области освобождены 1170 квадратных километров.
- Коллаборанты бежат с временно захваченных территорий, вывозят семьи, все награбленное и больше не возвращаются.