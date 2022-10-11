Натомість головними цілями ворога стали цивільні об'єкти, насамперед енергетична інфраструктура. Про це в ефірі Національного єдиного марафону розповів представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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"Розвідка забезпечила раннє попередження"

За його словами, попри інтенсивність ракетних обстрілів 10 жовтня, весь світ побачив ефективну роботу українських систем ППО.

Попри те, що українська протиповітряна оборона – це в основі своїй досі радянське озброєння, понад 60% повітряних цілей ворога було уражено. Розвідка забезпечила раннє попередження, ефективно спрацювало ППО, – наголосив Юсов.

Представник пресслужби ГУР додав, що також дуже злагоджено спрацювали працівники поліції, ДСНС та інших служб, які оперативно займалися ліквідацією наслідків уражень.

"Україна вистояла"

Як зазначив Юсов, Росія масованою ракетною атакою не досягла своєї мети.

Україна вистояла, Україна не паралізована і продовжує звільняти свої території. А весь світ вкотре переконався у тому, що Росія – це держава-терорист,

– зазначив представник пресслужби ГУР.

Масована ракетна атака 10 жовтня: головне

10 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Росіяни випустили по українських містах 84 ракети. 43 з них знешкодила протиповітряна оборона.

В залежності від використаних для обстрілу ракет, масова атака 10 жовтня обійшлася Росії в суму в розмірі від 400 до 700 мільйонів доларів.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, частина російських військових відмовилася виконувати наказ про масовий ракетний удар по Україні. Військовослужбовці з Росії виходили на зв'язок з Україною і попереджали про загрозу.

Як повідомила речниця Національної поліції України Мар'яна Рева, 10 жовтня були зафіксовані влучання у Києві та ще в 14 регіонах України.

Масовий ракетний удар російських терористів 10 жовтня забрав життя понад 20 людей. Десятки людей отримали поранення.

Як зазначив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, своєю атакою 10 жовтня росіяни намагалися "поставити на коліна Україну", знищити якомога більше соціальних об'єктів і якомога більше цивільних громадян України.

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