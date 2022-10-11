Главными же целями врага стали гражданские объекты, прежде всего энергетическая инфраструктура. Об этом в эфире Национального единого марафона рассказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
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"Разведка обеспечила раннее предупреждение"
По его словам, несмотря на интенсивность ракетных обстрелов 10 октября весь мир увидел эффективную работу украинских систем ПВО.
Несмотря на то, что украинская противовоздушная оборона – это в основе до сих пор советское вооружение, более 60% воздушных целей врага были поражены. Разведка обеспечила раннее предупреждение, эффективно сработало ПВО,
– подчеркнул Юсов.
Представитель пресс-службы ГУР добавил, что также очень слаженно сработали сотрудники полиции, ГСЧС и других служб, оперативно занимавшихся ликвидацией последствий поражений.
"Украина выстояла"
Как отметил Юсов, Россия массированной ракетной атакой не достигла своей цели.
Украина выстояла, Украина не парализована и продолжает освобождать свои территории. А весь мир еще раз убедился в том, что Россия – это государство-террорист,
– отметил представитель пресс-службы ГУР.
Массированная ракетная атака 10 октября: главное
- 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Россияне выпустили по украинским городам 84 ракеты. 43 из них обезвредила противовоздушная оборона.
- В зависимости от использованных для обстрела ракет массированная атака 10 октября обошлась России в сумму в размере от 400 до 700 миллионов долларов.
- Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, часть российских военных отказалась выполнять приказ о массовом ракетном ударе по Украине. Военнослужащие из России выходили на связь с Украиной и предупреждали об угрозе.
- Как сообщила представитель Национальной полиции Украины Марьяна Рева, 10 октября были зафиксированы попадания в Киеве и еще в 14 регионах Украины.
- Массовый ракетный удар российских террористов 10 октября унес жизни более 20 человек. Десятки человек получили ранения.
- Как отметил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, своей атакой 10 октября россияне пытались "поставить на колени Украину", уничтожить как можно больше социальных объектов и как можно больше гражданских граждан Украины.
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