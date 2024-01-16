Враг может продолжить 30 – 40 ракетами атаковать города, в которых по их мнению будут дислоцироваться штурмовики. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, отметив, что, скорее всего, F-16 будет использоваться в комплекте с системами радиолокационной борьбы, которые сведут к нулю противодействие этим самолетам в воздухе.

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Почему враг боится F-16

Гетман объяснил, что F-16 в первую очередь, будут использовать как средство противовоздушной обороны, которое будет уничтожать радиолокационные станции врага. Самолет будет запускать противорадиолокационные ракеты и ракеты "воздух – земля", точно попадающие в необходимые цели противника. Поскольку истребителей Украина получит немногое, вероятно, их будут применять на южном направлении.

После ударов F-16 будет работать в паре с украинскими штурмовиками и бомбардировщиками, как Су-24, Су-25 и МиГ-29, которые будут проводить атакующие действия на территории, которые неприкрыты ЗРК России, и наносить бомбовые удары по скоплению войск, логистическим центрам, горюче-смазочных складах и штабах. Также появится возможность противодействия российским ПВО на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму.

После уничтожения вражеских систем РЭБ штурмовики F-16 будут прикрывать украинские атакующие истребители от российских самолетов. В воздушном бою F-16 преобладают над любым российским самолетом благодаря современной комплектации. Бортовой радар F-16 с "блоком 70" видит дальше, чем бортовые радары российских самолетов. Также F-16 в комплекте с ракетами "воздух – воздух" могут стрелять на 50 – 100 километров дальше, чем российские ракеты Р-3 и Р-7.

Они станут беззащитными в воздухе, когда мы начнем использовать F-16. Помимо атак по ЗРК России и прикрытию наших атакующих бомбардировщиков, он больше ничем заниматься не будет. Их небольшое количество и они не могут выполнять мощные атаки, как несколько сотен F-16. Но россияне боятся даже одно звено F-16 из 3 – 5 самолетов, потому что на некоторых участках мы можем сделать "дыру" в их воздушных "зонтиках" и направить не только ракеты, но и самолеты,

– подчеркнул Алексей Гетьман.

Актуальная информация о передаче по Украине F-16